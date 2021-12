Billets de la Coupe Memorial 2022 en vente maintenant!

Les billets pour la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia sont maintenant en vente pour le grand public!

En juin prochain, le tournoi national sera mémorable alors que les Sea Dogs accueillent les meilleures équipes de la LCH dans une Coupe Memorial dont le slogan est « Un pour tous ».

À compter d’aujourd’hui le 6 décembre, le grand public sera en mesure d’acheter des forfaits de billets pour les huit matchs en plus du potentiel match de bris d’égalité pour seulement 390 $ (frais de service et TVH en sus) pour les sièges de niveau 2. Dans les prix de Niveau 1, les forfaits seront en vente à 460 $ (frais de service et TVH en sus) pour assister à tous les matchs du tournoi. Veuillez consulter le graphique ci-dessous pour voir les niveaux de sièges.

À compter du 4 juin, le tournoi de neuf jours sera rempli d’action que vous ne voudrez pas rater et avec des sièges limités, un forfait de tournoi est la seule façon de garantir votre place.

Les forfaits de tournoi sont en vente à la billetterie de TD Station, du lundi au vendredi de 10 h à 14 h. Composez le (506) 657-1234, ou achetez en ligne ICI.

Horaire de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia

Samedi 4 juin – Match 1 Tournoi à la ronde – Ligue de l’Ontario vs Saint John – 19 h (HE)

Dimanche 5 juin – Match 2 Tournoi à la ronde – LHJMQ vs Ligue de l’Ouest – 16 h (HE)

Lundi 6 juin – Match 3 Tournoi à la ronde – Saint John vs Ligue de l’Ouest – 19 h (HE)

Mardi 7 juin – Match 4 Tournoi à la ronde – LHJMQ vs Ligue de l’Ontario – 19 h (HE)

Mercredi 8 juin – Match 5 Tournoi à la ronde – Ligue de l’Ouest vs Ligue de l’Ontario – 19 h (HE)

Jeudi 9 juin – Match 6 Tournoi à la ronde – LHJMQ vs Saint John – 19 h (HE)

Vendredi 10 juin – Bris d’égalité (au besoin) – 9 h (HE)

Samedi 11 juin – Demi-finale – 19 h (HE)

Lundi 13 juin – Coupe Memorial – Finale – 19 h (HE)