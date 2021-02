Bilan de l’éclosion de COVID-19 chez les Tigres

Après que tous les joueurs et le personnel des Tigres de Victoriaville et des Saguenéens de Chicoutimi aient été testés à nouveau pour la COVID-19, un cas supplémentaire s’est révélé positif chez les Tigres alors que tous les tests se sont avérés négatifs chez les Saguenéens.

Depuis l’éclosion, en accord avec le protocole sanitaire et médical et les recommandations de la Santé publique, tous les joueurs ainsi que les membres du personnel ont été testés de nouveau et placés en isolement pour une période de 14 jours.

Les Saguenéens reprendront leurs activités régulières le 14 février tandis que les Tigres seront de retour à Victoriaville le 17 février.