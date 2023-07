Benoit Desrosiers nommé entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau

Le directeur-général des Olympiques de Gatineau, Serge Beausoleil, a annoncé lundi la nomination de Benoit Desrosiers à titre d’entraîneur-chef de l’organisation. L’entente est d’une durée de trois saisons.

» Nous sommes très heureux d’accueillir Benoit au sein de l’organisation des Olympiques », a mentionné Beausoleil. « Nous ajoutons non seulement une excellente tête de hockey et un stratège hors-pair mais encore et surtout, une personne aux grandes qualités humaines. »

Âgé de 34 ans, Desrosiers a roulé sa bosse à titre d’entraîneur adjoint dans le circuit Cecchini depuis plus d’une décennie avec les Saguenéens de Chicoutimi, le Phoenix de Sherbrooke et les Remparts de Québec. Le natif de St-Joseph-du-Lac a notamment remporté le Trophée Gilles-Courteau ainsi que la Coupe Memorial avec les Remparts lors de la saison 2022-2023.

Benoit Desrosiers s’adressera aux médias le jeudi 6 juillet à 11h, accompagné du président du conseil d’administration, François Beaudry, ainsi que du directeur-général Serge Beausoleil.