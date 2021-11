Bathurst et le Titan signent une entente qui gardera l’équipe dans la région Chaleur

La Ville de Bathurst et le Titan d’Acadie-Bathurst ont signé une entente pour garder l’équipe dans la région Chaleur. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue au centre régional K.-C. Irving.

« La Ville de Bathurst est fière partenaire avec le Titan d’Acadie-Bathurst depuis 1998. C’est un privilège unique de s’identifier comme communauté et région où on retrouve une franchise de la Ligue Canadienne de Hockey, faisant groupe de 52 villes canadiennes et 8 villes américaines. Grâce au Titan, Bathurst et la région Chaleur sont bien représentés sur la scène nationale et internationale. Avec les retombées économiques et touristiques positives, il est important que l’équipe soit ici pour rester, » affirme la mairesse Kim Chamberlain.

L’entente initiale d’un an verra la Ville offrir un octroi en deux parties au Titan. Un octroi de 75 000$, ceci des argents recueillis de la Taxe sur l’hébergement touristique. Cet octroi ferait aussi parti de l’entente éventuelle de cinq ans. Un octroi de 100 000$ du Fonds général opérationnel de la Ville sera aussi offert, soit 50 000$ du budget 2021 et 50 000$ du budget 2022. La Ville fera aussi l’achat d’une loge corporative pour fins de promotions touristiques.

« En raison de l’urgence de la situation, nous avons travaillé intensément afin de sécuriser l’entente initiale. Cela fait, nous allons initier les discussions avec le Titan et nos partenaires municipaux afin de sécuriser une entente à long terme. Il est important à noter que les impacts économiques positifs de la présence du Titan n’est pas seulement sentie ici à Bathurst, mais dans la région, de là l’importance du dialogue avec nos partenaires municipaux, » a ajouté Chamberlain.

« Le Titan d’Acadie-Bathurst est extrêmement fier et reconnaissant de cette nouvelle collaboration avec la Ville de Bathurst et de l’impact positif qu’elle continuera d’avoir sur notre économie et notre communauté. Nous félicitons la ville de reconnaître que le Titan est plus qu’une équipe de hockey. Nos joueurs sont des modèles pour les jeunes de nos communautés et leur talent sur la glace permet aux amis et aux familles de se réunir et de célébrer ensemble. Nous sommes heureux de l’engagement de la ville envers un avenir prometteur pour notre équipe régionale », a pour sa part affirme Serge Thériault, président du conseil d’administration du Titan.

« Nous sommes très enthousiastes par la nouvelle entente entre la Ville de Bathurst et le Titan qui permettra de maintenir la franchise dans la région Chaleur », s’est exclamé le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. « Un des objectifs de la LHJMQ est d’être un moteur économique et social pour les entrepreneurs et les citoyens des villes dans lesquelles sont établies nos franchises. L’arrivée du Titan en 1998 a définitivement été un facteur positif pour l’économie de Bathurst et des villes environnantes et nous sommes heureux que cela se poursuive. C’est également un gage de réussite lorsqu’une équipe qui est située dans une municipalité de moins de 15 000 habitants est en mesure de batailler à armes égales avec les 59 autres formations de la Ligue canadienne de hockey pour remporter la précieuse Coupe Memorial et ainsi faire rayonner la ville de Bathurst d’un océan à l’autre », a conclu le commissaire Courteau.

