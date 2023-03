Aperçu des Séries LHJMQ 2023 | ASSOCIATION DE L’OUEST

Les séries éliminatoires du Trophée Gilles-Courteau 2023 débutent vendredi soir avec les huit affrontements de premier tour. Avant la mise au jeu de la première série, le journaliste de la LHJMQ Will MacLaren a collaboré avec un membre de la confrérie des recruteurs de la LNH pour fournir un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre des seize équipes qui cherchent à obtenir un billet pour la Coupe Memorial de cette année à Kamloops, en Colombie-Britannique.

(CLIQUEZ ICI POUR L’APERÇU DE L’EST)

_

PHŒNIX DE SHERBROOKE (1er Ouest)

Fiche en saison régulière – 50-13-3-2 – 105 pts, 317 BP, 172 BC

Le Phœnix, qui a atteint les demi-finales de la LHJMQ pour la première fois de son histoire l’an dernier, s’est constamment retrouvé parmi les meilleurs clubs de la ligue tout au long de la saison. Seule une charge des Olympiques de Gatineau en fin de saison a empêché l’équipe de s’emparer de la première place dans l’Ouest. Déjà difficile à affronter avec ses deux joueurs vedettes Joshua Roy et Tyson Hinds, le Phœnix a renforcé sa formation en acquérant les attaquants Jacob Melanson et Jakub Brabenec, le défenseur Marc-André Gaudet ainsi que le gardien Olivier Adam, qu’on espère qui pourra donner le ton entre les poteaux. Le Phœnix a de la profondeur à toutes les positions, mène la ligue au niveau du jeu de puissance ainsi qu’en infériorité numérique, et, avec Stéphane Julien derrière le banc, est l’une des équipes les mieux dirigées du circuit.

_

OLYMPIQUES DE GATINEAU (2e Ouest)

Fiche en saison régulière – 49-12-5-2 – 105 pts, 304 BP, 197 BC

L’attente d’un championnat se fait longue à Gatineau, du moins selon les standards des Olympiques. L’entraîneur-chef Louis Robitaille espère mettre fin à cette disette de 15 ans avec une équipe qui attaque l’adversaire par vagues, avec beaucoup de vitesse à brûler. Les acquisitions de Riley Kidney et d’Alexis Gendron, combinées à celle du nouveau venu Olivier Nadeau, sont venues former un trio dévastateur durant la deuxième moitié de saison, tandis que le talentueux Zach Dean dirige une autre ligne d’attaque remplie de vedettes. L’acquisition du gardien de but Francesco Lapenna a été l’une des plus importantes de la ligue à la date limite des transactions. On se tournera vers Tristan Luneau, meilleur pointeur parmi tous les défenseurs de la ligue, pour mener l’équipe dans toutes les situations de jeu, mais la perte du fiable défenseur Noah Warren pourrait s’avérer coûteuse, surtout si le parcours en séries des Olympiques en est un long.

_

TIGRES DE VICTORIAVILLE (3e Ouest)

Fiche en saison régulière – 40-20-2-6 – 88 pts, 244 BP, 190 BC

Un an après avoir raté les séries éliminatoires, les Tigres ont été la surprise de la saison régulière. Grâce aux campagnes exceptionnelles des attaquants Maxime Pellerin et Tommy Cormier, combinées à l’ajout des vétérans Thomas Belgarde et William Veillette, les Tigres ont misé sur un jeu de puissance de premier ordre, dirigé par Carl Mallette, entraîneur-chef et ancien joueur étoile de Victoriaville, qui n’est pas étranger aux buts. En défense, Pier-Olivier Roy est tout simplement l’un des joueurs les plus sous-estimés de la ligue. On peut compter sur lui pour plus de 30 minutes de service constant chaque soir. L’arrivée de Frédéric Brunet a permis d’ajouter de la profondeur à une ligne bleue qui en avait bien besoin. Bien que leurs résultats face à certains des meilleurs clubs adverses aient été mitigés, le mélange de solides unités spéciales, de hockey intelligent et d’un entraîneur d’expérience que possède les Tigres causera des maux de tête à tous ses adversaires en séries.

_

HUSKIES DE ROUYN-NORANDA (4e Ouest)

Fiche en saison régulière – 37-24-4-3 – 81 pts, 240 BP, 227 BC

Un heureux mélange de vétérans impressionnants et de jeunes espoirs solides a permis à la formation des Huskies d’impressionner tout au long de la saison. Avec le petit mais tenace Édouard Cournoyer à la défense, le meilleur marqueur Tristan Allard au centre et le gardien Thomas Couture entre les poteaux, Rouyn-Noranda possède l’un des meilleurs trios de joueurs de 20 ans de la ligue. La campagne de 40 buts de Daniil Bourash, la maturité de Dyllan Gill aux deux extrémités de la patinoire et les performances impressionnantes des recrues Thomas Verdon et Bill Zonnon dans leurs rôles grandissants ont produit une attaque équilibrée qui assure un avenir prometteur à cette meute. De plus, ils ne concèdent aucun point ; si vous voulez battre les Huskies, vous devrez travailler fort pour y arriver.

_

CATARACTES DE SHAWINIGAN (5e Ouest)

Fiche en saison régulière – 29-34-2-3 – 63 pts, 209 BP, 236 BC

Les champions de la Coupe du Président de 2022 ont peut-être connu une baisse au niveau du talent depuis l’an dernier, mais certainement pas une baisse au niveau de leur combativité. Menés en défensive par quatre anciens de l’an dernier – Jordan Tourigny, Isaac Ménard, Angus Booth et Loris Rafanomezantsoa – les Cataractes peuvent jouer de manière très serrée défensivement, ce qui leur permet de tenir tête aux meilleurs clubs de la ligue dans n’importe quel match. Les vétérans Stéphane Huard Jr et Lorenzo Canonica, soutenus par la recrue Félix Lacerte et un groupe de défenseurs engagés offensivement, ont permis aux Cats de marquer plusieurs buts opportuns. Ajoutez à ça le retour du vétéran Antoine Coulombe d’une blessure en fin d’année, et les Cataractes peuvent facilement causer des ennuis aux équipes qui s’attendent à une série rapide contre eux.

_

VOLTIGEURS DE DRUMMONDVILLE (6e Ouest)

Fiche en saison régulière – 29-34-4-1 – 63 pts, 205 BP, 251 BC

Une chute de huit points au classement par rapport à l’an dernier était la dernière chose à laquelle les Voltigeurs s’attendaient cette année. Une saison chaotique à l’extérieur de la patinoire – qui a vu l’entraîneur-chef Steve Hartley être remplacé et le directeur général Philippe Boucher démissionner – s’est traduite sur la glace, où les Voltigeurs ont montré des éclairs de génie de la part de joueurs comme Xavier Fortin, Luke Woodworth, Tyler Peddle et Jérémy Lapointe, mais rarement la constance nécessaire pour se retrouver parmi les meilleurs. Cependant, le club entame l’après-saison en ayant remporté quatre de ses cinq dernières sorties, le défenseur Maveric Lamoureux ayant retrouvé la forme après avoir manqué la première moitié de la saison en raison d’une blessure, et le gardien Riley Mercer ayant été très efficace dans le dernier droit. Ce club très talentueux peut-il prendre son adversaire du premier tour au dépourvu ?

_

SEA DOGS DE SAINT JOHN (9e Est / représente 7e Ouest)

Fiche en saison régulière – 24-38-5-1 – 54 pts, 233 BP, 318 BC

Les champions en titre de la Coupe Memorial ont entrepris leur long voyage vers le retour au sommet du classement. Cependant, en cours de route, ils ont obtenu cette chance d’acquérir de la précieuse expérience en séries éliminatoires pour le jeune groupe sur lequel on misera pour les années à venir. Les vétérans Brady Burns, Peter Reynolds et Charlie DesRoches ont joué un rôle clé pour permettre aux Sea Dogs d’accéder à l’après-saison. Au cours des trois dernières semaines, le club a essentiellement joué tous ses matchs comme s’il était déjà en séries éliminatoires, obtenant des points dans huit de ses dix derniers affrontements. Se qualifier pour les séries représente une excellente occasion pour des recrues comme le défenseur Nicholas Bilodeau ou les attaquants Cole Burbidge, Noah Reinhart et Eriks Mateiko de goûter aux éliminatoires, ce qui devrait porter ses fruits lorsque Saint John se relèvera à nouveau.

_

ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND (8e Ouest)

Fiche en saison régulière – 22-37-6-3 – 53 pts, 206 BP, 261 BC

Comme les Sea Dogs, l’Armada n’a pas obtenu son billet pour les séries éliminatoires avant la toute dernière journée de la saison régulière. Ce n’était pas la façon dont on s’attendait à ce que les choses se déroulent en septembre. À la suite d’une perte inattendue de joueurs qui ont gradué chez les professionnels, de nombreuses blessures à long terme et d’une série de transactions à la mi-saison, l’équipe de Bruce Richardson est maintenant tournée vers l’avenir. Les clés pour que l’Armada puisse rester compétitif au premier tour reposent en grande partie sur les opportunités qu’il saisira et l’élan qu’il gagnera en cours de route. Avec des travaillants comme Mikaël Denis, Xavier Sarrasin, James Swan et Max Streule sur qui on peut compter, il sera essentiel pour l’Armada de convertir sa solide éthique de travail en occasions de marquer. Plus le club parviendra à maintenir cette approche, plus les pointages seront serrés. Devant le filet, Charles-Edward Gravel devrait encore une fois être l’adversaire redoutable qu’il a été tout au long de la saison.