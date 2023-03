Aperçu des Séries LHJMQ 2023 | ASSOCIATION DE L’EST

Les séries éliminatoires du Trophée Gilles-Courteau 2023 débutent vendredi soir avec les huit affrontements de premier tour. Avant la mise au jeu de la première série, le journaliste de la LHJMQ Will MacLaren a collaboré avec un membre de la confrérie des recruteurs de la LNH pour fournir un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre des seize équipes qui cherchent à obtenir un billet pour la Coupe Memorial de cette année à Kamloops, en Colombie-Britannique.

(CLIQUEZ ICI POUR L’APERÇU DE L’OUEST)

_

REMPARTS DE QUÉBEC (1er Est)

Fiche en saison régulière – 53-12-1-2 – 107 pts, 286 BP, 160 BC

Pour une deuxième année consécutive, le trophée Jean-Rougeau se retrouve dans la capitale provinciale du Québec. La prochaine étape consiste maintenant à remporter le trophée du championnat de la ligue qui échappe à la ville depuis 1976. Pour y parvenir, Patrick Roy a soigneusement mis sur pied une formation qui ne manque pas de talent. Même s’ils ont des joueurs-étoiles à chaque position, y compris le marqueur de 50 buts Zachary Bolduc, le capitaine Théo Rochette et les habiles défenseurs Evan Nause et Jérémy Langlois, l’un des joueurs les plus importants de l’arsenal des Remparts pourrait être Nathan Gaucher. Polyvalent, habile défensivement et capable de contrer les meilleurs trios et les meilleurs joueurs du circuit, sa présence sera particulièrement précieuse pour une équipe qui vise un long parcours en séries. Entre les poteaux, William Rousseau a été un compétiteur très constant au cours des deux dernières saisons.

_

MOOSEHEADS D’HALIFAX (2e Est)

Fiche en saison régulière – 50-11-4-3 – 107 pts, 335 BP, 196 BC

Les Mooseheads d’Halifax se sont bien préparés pour cette année et l’année prochaine. Cependant, la présente saison pourrait être difficile à répéter, quoi qu’il arrive. Une attaque explosive a permis à Halifax de terminer avec la deuxième meilleure fiche de l’histoire de la franchise, menée par les trois meilleurs marqueurs de la ligue, Jordan Dumais, Josh Lawrence et Alexandre Doucet. Derrière ce talent se trouve une solide brigade à la ligne bleue qui comprend Jake Furlong, un espoir des Sharks de San Jose, et le joueur importé de la Tchéquie, David Moravec. Devant le filet, l’équipe possède peut-être le gardien le plus sous-estimé de la ligue en Mathis Rousseau. La direction d’Halifax a mis sur pied une équipe qui, au-delà des apparences, a joué du très bon hockey contre toutes les équipes de premier plan du circuit cette saison.

_

WILDCATS DE MONCTON (3e Est)

Fiche en saison régulière – 35-29-2-2 – 74 pts, 255 BP, 249 BC

Les Wildcats ont obtenu l’avantage de la glace dans une série éliminatoire pour la première fois en six ans, mais ils n’y sont pas parvenus facilement. Les Cats forment une équipe dont le succès est venu par séquence cette saison et dont le système de jeu est fondé sur l’éthique de travail. Même si la production de Vincent Labelle, Yoan Loshing, Maxim Barbashev et Etienne Morin sera essentielle, c’est la capacité de joueurs comme Anthony Hamel à étouffer l’adversaire pendant une série de sept matchs qui pourrait bien faire la différence. Ajoutez à cela l’expérience de championnat de l’ancien joueur étoile des Cataractes, Charles Beaudoin, et la découverte de Jacob Steinman devant le filet, et les Wildcats pourraient bien être prêts à franchir une nouvelle étape dans leur ascension vers le sommet.

_

SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI (4e Est)

Fiche en saison régulière – 33-31-3-1 – 70 pts, 234 BP, 281 BC

Au cours de la dernière année, les Saguenéens ont assemblé l’un des meilleurs noyaux de jeunes de la ligue. Bien que construits pour les années à venir, les contributions de Maxim Massé, Andrei Loshko et Emmanuel Vermette, sur lesquels on mise pour disputer des minutes clés dans toutes les situations, ont fait en sorte que l’avenir arrive un peu plus tôt que prévu dans la région du Saguenay. En bout de ligne, c’est la constance de ce qui a été un solide jeu de puissance jusqu’ici et la capacité des défenseurs à élever leur niveau de jeu d’un cran pendant les séries qui pourraient faire toute la différence pour la troupe de Yanik Jean. Malgré cette apparence plus jeune, l’une des clés du succès de l’équipe repose sur un vétéran qui évolue à l’une des positions les plus critiques, alors que Charles-Antoine Lavallée apporte son expérience de champion entre les poteaux des Sags.

_

OCÉANIC DE RIMOUSKI (5e Est)

Fiche en saison régulière – 32-31-3-2 – 69 pts, 213 BP, 216 BC

Tout comme leurs rivaux de division et adversaires de premier tour à Chicoutimi, les joueurs de l’Océanic forment une équipe en pleine ascension qui mise sur un entraîneur d’expérience. Serge Beausoleil a mis en place un système défensif qui est à la fois spécial et sous-estimé. L’efficacité sans la rondelle d’un club qui comprend le dynamique avant de deuxième année Luke Coughlin, ainsi que les géants défenseurs Charles Côté et Simon Maltais, sera mise à l’épreuve derrière une attaque qui comprend exactement un joueur parmi les 50 meilleurs marqueurs de la ligue ; William Dumoulin, qui a terminé à égalité au 50e rang. Si les joueurs comme Xavier Filion et Jan Sprynar atteignent leur vitesse de croisière dès le début de la série, et que Patrik Hamrla est à son meilleur devant le filet, cette équipe de l’Océanic pourrait trouver le moyen de se qualifier pour la deuxième ronde.

_

DRAKKAR DE BAIE-COMEAU (6e Est)

Fiche en saison régulière – 30-32-4-2 – 66 pts, 205 BP, 244 BC

Demandez à n’importe quel joueur de la LHJMQ du dernier quart de siècle : jouer à Baie-Comeau en tant que visiteur n’est pas une mince affaire. Le faire en séries éliminatoires est encore plus intimidant. Les partisans du Drakkar encourageront une équipe qui joue un style très simpliste et structuré. Bien qu’elle mise beaucoup sur les solides performances des recrues Matyas Melovsky et Justin Poirier, ainsi que de l’arrière letton Niks Fenenko et du gardien Olivier Ciarlo, la principale caractéristique de cette équipe est de jouer avec une grande rigueur et une solide défensive. Cela convient non seulement à la réputation du Drakkar d’être une équipe difficile à battre à domicile, mais aussi au style de jeu typique qui est nécessaire pour naviguer à travers l’après-saison.

_

EAGLES DU CAP-BRETON (7e Est)

Fiche en saison régulière – 30-34-3-1 – 64 pts, 224 BP, 275 BC

Le parcours des Eagles jusqu’aux séries éliminatoires n’a rien d’habituel. Après un début de saison désastreux, le club s’est ressaisi sous la direction du nouvel entraîneur-chef Jon Goyens, en particulier en deuxième moitié de saison. Aujourd’hui, c’est un club qui n’a absolument rien à perdre qui s’apprête à affronter son rival provincial d’Halifax lors de la première ronde. Alors que les vétérans Ivan Ivan, Samuel Johnson, Zach Biggar et Oliver Satny mèneront le bal pour les Eagles, des joueurs de première et de deuxième année comme Tomas Lavoie, Cam Squires et Olivier Houde, entre autres, accumuleront de la précieuse expérience tout en continuant de contribuer à la réussite de l’équipe. Si cette bande d’aiglons parvient à voler sous le radar, sans se mettre trop de pression, il ne serait pas si surprenant de les voir causer quelques surprises au premier tour.

_

CHARLOTTETOWN ISLANDERS (8e Est)

Fiche en saison régulière – 26-33-6-3 – 61 pts, 189 BP, 267 BC

Finalistes dans les séries du printemps dernier, les Islanders sont réalistes quant à la signification de leur qualification pour l’après-saison de cette année. Le point positif est l’expérience qu’acquerra le groupe de jeunes Islanders qui est toujours en développement. Cependant, l’histoire la plus intrigante se déroule peut-être devant le filet, où le vétéran gardien de but Jakob Robillard termine sa carrière junior avec quelque chose à prouver après avoir été libéré du Phœnix de Sherbrooke plus tôt cette année. Grâce à cette solidité entre les poteaux, au jeu inspiré de Giovanni Morneau, Michael Horth et Jérémie Biakabutuka, ainsi qu’au système rigoureux mis en place par l’entraîneur-chef Jim Houlton, le respect du plan de match sera essentiel pour assurer le succès des Isles au cours de la deuxième saison.