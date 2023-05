Aperçu de la Finale | Les Remparts et les Mooseheads prêts à tout pour un titre

La série finale du Trophée Gilles-Courteau est à nos portes et les deux meilleures équipes de la saison régulière se disputent la suprématie de la LHJMQ. Les Remparts de Québec et les Mooseheads d’Halifax entameront leur série quatre-de-sept ce vendredi, 12 mai, à 19h HE au Centre Vidéotron de Québec.

Les Remparts, la meilleure équipe de la ligue en saison régulière, ont connu un parcours dominant dans l’après-saison de cette année, restant invaincus avec une fiche parfaite de 12-0 jusqu’à présent. La puissante attaque de Québec comprend cinq joueurs différents qui ont maintenu une moyenne d’un point par match, incluant l’espoir des Hurricanes de la Caroline, Justin Robidas (7B-12A), ainsi que le choix de première ronde des Ducks d’Anaheim, Nathan Gaucher (7B-9A), qui sont en tête du groupe. Le vétéran défenseur Charle Truchon a été solide à la ligne bleue, récoltant au moins un point à ses cinq dernières rencontres tout en affichant un différentiel de +15. Dans l’enclave, le gardien William Rousseau a été rien de moins qu’excellent, obtenant une victoire à chacun de ses 12 départs tout en affichant une excellente MBA de 1.84 et un pourcentage d’arrêts de .929%.

Les Remparts participeront pour la 11e fois à la finale de la LHJMQ cette saison, et pour la première fois depuis leur défaite contre l’Océanic de Rimouski dans le match no.7 de 2015. Les Remparts, qui n’ont pas été couronnés champions de la ligue depuis 47 longues années, sont toujours à la recherche de leur sixième championnat et d’une chance de remporter une troisième Coupe Memorial. Compte tenu de sa fiche parfaite cette année, Québec a une chance d’égaler, ou de battre, le record de 15 victoires consécutives en séries des Olympiques de Hull de 1986. Quant à l’entraîneur-chef de longue date des Remparts, Patrick Roy , il compte actuellement 597 victoires en saison régulière et en séries combinées, ce qui signifie qu’il a la possibilité de devenir le sixième entraîneur-chef de l’histoire de la LHJMQ à atteindre le plateau des 600 victoires.

Pendant que les Remparts faisaient des ravages, les Mooseheads ont également connu leur part de succès. Le vétéran Josh Lawrence mène l’équipe avec ses 25 points, tandis que les espoirs de la LNH Alexandre Doucet et Zachary L’Heureux le suivent avec 21 et 20 points respectivement. Jordan Dumais , qui vient d’être nommé Joueur le plus utile de la ligue, est absent depuis le deuxième match contre Sherbrooke, mais son retour pour le premier affrontement de la finale est possible. Brady Schultz demeure un élément solide de la ligne bleue des Mooseheads, et la recrue Owen Phillips n’est qu’à trois passes d’égaler le record de franchise pour le plus grand nombre de passes par un défenseur recrue dans séries éliminatoires d’une même année. Mathis Rousseau a débuté tous les matchs de Halifax, affichant une excellente moyenne de buts alloués de 1.95 et un pourcentage d’arrêts de .935%, ce qui le place actuellement au sommet du livre des records de séries des Mooseheads dans les deux catégories.

Halifax n’a pas participé à la grande finale de la LHJMQ depuis 2019, année durant laquelle elle s’est inclinée en six parties face aux Huskies de Rouyn-Noranda. L’organisation a remporté la Coupe du Président pour la dernière fois en 2013, la même année où elle a remporté sa seule Coupe Memorial. Les Mooseheads participent pour la cinquième fois de leur histoire à la finale, et l’entraîneur-chef Sylvain Favreau tente de remporter son tout premier championnat. Cette équipe d’Halifax a été particulièrement impressionnante en tant que puissance défensive pendant les éliminatoires, menant la ligue avec un taux de réussite de 92.2% en désavantage numérique et un impressionnant total de cinq buts marqués en infériorité numérique jusqu’à présent.

En incluant l’affrontement de cette année, il n’y a que six fois dans l’histoire de la LHJMQ que deux équipes ayant récolté 100 points en saison régulière se sont affrontées en finale des séries éliminatoires. Au cours de la saison régulière, Halifax a remporté les deux matchs entre les deux puissances, mais Québec a eu le dessus avec une fiche de 6-1-0-1 au cours des cinq dernières années.