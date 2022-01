Annulation de la portion des Maritimes de la Coupe LHJMQ

Alors que la pandémie actuelle continue d’être une préoccupation importante dans les Maritimes, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a décidé d’annuler le deuxième événement de la Coupe LHJMQ 2021-2022 prévu à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, du 3 au 6 février.

« Nous avions l’intention d’offrir à nos espoirs des Maritimes une opportunité hors pair pour démontrer l’étendue de leur talent en vue de la Séance de sélection de la LHJMQ 2022 présentée par Fenplast », a expliqué le Directeur des opérations hockey de la LHJMQ, Pierre Leduc. « Or, la vague Omicron a amené son lot d’incertitudes dans les dernières semaines. La dernière chose que nous voulons est de mettre en péril la santé et la sécurité des joueurs et du personnel. Nous allons travailler fort pour faire de l’édition de 2023 un événement mémorable pour les jeunes talents de l’Atlantique ».

La dernière portion de la Coupe LHJMQ est toujours prévue du 27 avril au 1er mai à Boisbriand. L’événement regroupera 120 espoirs, dont 80 joueurs du Québec et 40 des provinces des Maritimes.