Annonce du personnel de l’Équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada de 2023

Hockey Canada a annoncé les membres du personnel qui feront partie de l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada au Championnat mondial des M18 2023 de l’IIHF, qui aura lieu du 20 au 30 avril à Bâle et Porrentruy, en Suisse.

L’entraîneur-chef Jeff Truitt (Rosetown, Sask./Prince Albert, WHL) sera épaulé par les entraîneurs adjoints John Dean (Don Mills, Ont./Sault Ste. Marie, OHL) et Bruce Richardson (Montréal, Qc/Blainville-Boisbriand, LHJMQ), de même que par le consultant des gardiens de but Justin Pogge (Penticton, C.-B./Wolfsburg, DEL).

Le personnel entraîneur a été sélectionné par Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, et Benoit Roy (Sudbury, Ont.), premier responsable des équipes nationales.

« Nous sommes ravis de dévoiler notre personnel entraîneur et de soutien en vue du championnat mondial, puisque nous croyons que ce groupe apportera un bon bagage d’expérience acquis dans la Ligue canadienne de hockey et sur la scène internationale, a exprimé Millar. Jeff, John, Bruce et Justin sont fébriles à l’idée de représenter le Canada et de diriger notre formation, et nous savons que nos athlètes profiteront grandement de leur leadership pendant notre quête d’une médaille d’or en Suisse. »

Richardson en sera à une troisième présence sur la scène internationale, soit une deuxième à titre d’entraîneur adjoint. Plus récemment, il a dirigé Équipe Canada Blancs au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2022 et il a été un entraîneur adjoint d’Équipe Canada Noirs lors de l’édition 2014 de l’événement. Il vient de compléter sa cinquième saison (2018-2023) aux commandes de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Avant de se joindre à l’Armada, il a dirigé les Grenadiers de Châteauguay (2011-2014, 2016-2018) dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec et il a passé deux ans à titre d’entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville (2014-2016) dans la LHJMQ.

Hockey Canada a également dévoilé son personnel de soutien qui travaillera avec l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada durant l’événement :

l’entraîneur vidéo Andrew Boucher (Timmins, Ont.)

le responsable de l’équipement Ashton ‘A.J.’ Murley (St. John’s, T.-N.-L.)

les thérapeutes en sport Kevin Elliott (Charlottetown, Î.-P.-É.) et Jimmy McKnight (Bradford, Ont./Edmonton, WHL)

et Jimmy McKnight (Bradford, Ont./Edmonton, WHL) le médecin de l’équipe D r Michael Conrad (Vancouver, C.-B./Victoria, WHL)

Michael Conrad (Vancouver, C.-B./Victoria, WHL) le conseiller pédagogique Nic Reynard (Victoria, C.-B./Victoria, WHL)

la coordonnatrice des activités hockey Cassidy Wait (North Vancouver, C.-B.)

Le Canada entreprendra le Championnat mondial des M18 2023 de l’IIHF contre la Suède le 20 avril à 8 h 30 HE/5 h 30 HP. Il a aussi rendez-vous avec l’Allemagne le 21 avril, la Slovaquie le 23 avril et la Tchéquie le 24 avril en ronde préliminaire. Le tournoi prendra fin le 30 avril avec les matchs pour les médailles de bronze et d’or. TSN et RDS, les partenaires officiels de diffusion de Hockey Canada, présenteront quelques matchs du tournoi, y compris tous ceux d’Équipe Canada.

Depuis 2002, le Canada a remporté quatre médailles d’or (2003, 2008, 2013, 2021), une d’argent (2005) et trois de bronze (2012, 2014 et 2015) au Championnat mondial des M18 de l’IIHF.

_

(Source : Hockey Canada)