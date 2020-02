Anciens LHJMQ | Jean-François Damphousse, actif dans toutes les sphères du hockey

Jean-François Damphousse a fait un million de choses dans sa vie professionnelle, mais le hockey a toujours été au centre de son univers.

L’athlète originaire de Saint-Alexis-des-Monts a fait partie de la première édition des Wildcats de Moncton, en 1996-1997.

Après avoir été repêché en première ronde par les Devils du New-Jersey en 1997 (24e), il a roulé sa bosse dans la Ligue américaine de hockey pendant plusieurs saisons, d’abord avec l’organisation des Devils, ensuite avec celles des Ducks d’Anaheim, des Flames de Calgary et des Canadiens de Montréal.

En 2004, sa vie allait prendre une toute autre tournure.

« Dans ma dernière année de contrat avec les Bulldogs de Hamilton, mon contrat se terminait et le lockout de la LNH est arrivé la saison suivante », explique-t-il. « J’aurais pu recommencer dans la Ligue de hockey de la Côte Est et repartir à zéro, mais Nadia (mon épouse) était enceinte de notre premier enfant. »

« J’avais aussi une opportunité d’aller jouer en Europe, mais ça ne me tentait pas vraiment à ce point-là de notre vie », ajoute l’ancien gardien de but. « J’ai donc été jouer senior à Québec (avec le Radio X) en attendant que le lockout se termine. La ligue était vraiment forte cette saison-là. Plusieurs joueurs professionnels ont abouti dans les différentes équipes. »

Mais sa passion pour le hockey s’estompait tranquillement.

« Ce fut une véritable année de transition pour moi. Après la saison, j’ai décidé que c’était assez. Je suis revenu à Moncton où on s’était établi. »

Il avait alors 26 ans.

« Ce n’était pas évident au début. Je n’avais pas complété mes études universitaires parce que je suis devenu professionnel assez jeune », raconte Damphousse.

« Monsieur (Robert) Irving m’a donné la chance de travailler avec les Wildcats. À ma première année, qui coïncidait avec le 10e anniversaire de l’équipe, j’étais coordonnateur des anciens. Ça m’a permis de retomber sur mes pieds et de voir ce qui m’intéressait », souligne-t-il.

« J’ai ensuite travaillé dans le département du marketing et tout ce qui touchait les opérations quotidiennes des Wildcats. J’ai beaucoup appris durant ces quatre années-là. »

Mais sa carrière allait encore une fois prendre une autre trajectoire.

« J’ai commencé à m’impliquer au niveau junior A et, vers la fin de mon séjour avec les Wildcats, j’ai fait le saut avec les Commandos de Dieppe. J’ai été propriétaire de l’équipe pendant neuf ans », mentionne celui qui est aujourd’hui âgé de 40 ans.

« On a développé des bonnes équipes. On a atteint la finale de la ligue trois saisons de suite et on a remporté un championnat. Ce fut vraiment de belles années », avoue celui qui a été associé aux Commandos de 2008 à 2017.

« J’ai touché à plein de choses là-bas. J’ai été propriétaire, mais aussi entraîneur, directeur général et gouverneur. Pendant que je faisais ça, j’étais aussi représentant pharmaceutique pour la compagnie américaine Astrazeneca », souligne-t-il.

« Je suis aussi demeuré entraîneur des gardiens des Wildcats alors que j’étais avec l’équipe de Dieppe. J’ai donc eu la chance de travailler avec Alex Dubeau, notamment. »

« Plus récemment, j’ai été directeur des opérations des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. J’ai vraiment passé deux belles années là-bas. »

Mais en 2019, une porte s’est ouverte et il n’a pas hésité à entrer.

« J’allais entreprendre ma troisième année avec les Aigles Bleus, mais j’ai eu la chance de postuler pour un poste avec la Centrale de recrutement de la LNH et j’ai finalement eu l’emploi. J’adore ce nouveau rôle. Je suis beaucoup plus sur la route, mais j’adore ce que je fais! »