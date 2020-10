Alexis Lafrenière est le premier choix du Repêchage de la LNH 2020

La Ligue canadienne de hockey est fière d’annoncer que l’attaquant Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski de la LHJMQ a été réclamé au premier rang du Repêchage de la LNH 2020 par les Rangers de New York.

Lafrenière est le double lauréat en titre du prix de Joueur de l’année dans la LCH après une saison 2019-2020 au cours de laquelle il a inscrit 112 points, soit 35 buts et 77 mentions d’aide en 52 rencontres. Sa production de points lui a permis d’afficher le meilleur taux de points par match du circuit à 2,15, soit le meilleur résultat du genre depuis Connor McDavid (2,50) en 2014-2015 avec les Otters d’Érié.

L’athlète originaire de Saint-Eustache au Québec qui aura bientôt 19 ans est le 11e joueur de la LCH à être réclamé au premier rang au cours de 14 dernières années et le premier talent né au Canada à être le premier choix depuis McDavid en 2015. Les autres premiers choix issus de clubs de la LCH au cours de cette période comprennent Nico Hischier des Mooseheads de Halifax (2017), Aaron Ekblad des Colts de Barrie (2014), Nathan MacKinnon de Halifax (2013), Nail Yakupov du Sting de Sarnia (2012), Ryan Nugent-Hopkins des Rebels de Red Deer (2011), Taylor Hall des Spitfires de Windsor (2010), John Tavares des Knights de London (2009), Steven Stamkos de Sarnia (2008), et Patrick Kane de London (2007). Lafrenière est le premier membre de l’Océanic de Rimouski à être réclamé au premier rang depuis Sidney Crosby en 2005, qui a aussi remporté deux titres consécutifs de Joueur de l’année de la LCH. En 1998, Vincent Lecavalier de l’Océanic a aussi été le premier choix de la séance de sélection, faisant de lui le dernier patineur né au Québec à être réclamé au premier rang. C’est aussi la deuxième fois de leur histoire que les Rangers profitaient du premier choix au repêchage depuis la sélection d’André Veilleux en 1965.

Lafrenière était l’espoir nord-américain le mieux classé par la Centrale de dépistage de la LNH et il a remporté le prix du Meilleur espoir de la LCH présenté par Kubota Canada. Il est décrit comme un joueur d’une intelligence exceptionnelle avec une vitesse, des aptitudes avec la rondelle, une vision de jeu et un niveau d’anticipation de très haut niveau. Chaque fois qu’il saute sur la patinoire, il représente une menace offensive avec un niveau compétitivité élevé. Sa saison a aussi été marquée par une conquête de la médaille d’or avec le Canada et le titre de joueur par excellence au Championnat du monde junior de l’IIHF 2020, suivie par une participation au Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2020, où il a été capitaine de l’Équipe Blanc. Depuis qu’il a rejoint les rangs juniors majeurs après avoir été le premier choix du Repêchage de la LHJMQ en 2017, la recrue de l’année dans la LCH en 2018 a amassé 114 buts et 183 passes pour 297 points en 173 matchs. Il a aussi accumulé un impressionnant différentiel de plus-128, ce qui le place au troisième rang de la LHJMQ depuis 1994-1995.

Depuis la première remise du prix de joueur de l’année dans la LCH en 1975, huit autres lauréats ont ensuite été réclamés au premier rang du Repêchage de la LNH, notamment McDavid, Crosby, Eric Lindros des Generals d’Oshawa (1991), Mario Lemieux des Voisins de Laval (1984), Dale Hawerchuk des Royals de Cornwall (1981), Doug Wickenheiser des Pats de Regina (1980), Bobby Smith des 67’s d’Ottawa (1978) et Dale McCourt des Fincups de St. Catharines (1977). Tavares a remporté le prix national en 2007 avec Oshawa avant de devenir le premier choix du Repêchage de la LNH en 2009.

Le Repêchage de la LNH 2020 se poursuit avec le premier tour mardi soir, puis les six tours suivants (2 à 7) mercredi, toujours en mode virtuel.