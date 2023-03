Alexandre Doucet signe un contrat d’entrée avec les Red Wings

L’avant des Mooseheads d’Halifax, Alexandre Doucet, a signé un contrat d’entrée de trois ans avec les Red Wings de Detroit.

Doucet, qui était un agent libre non repêché, mène la LHJMQ au chapitre des buts cette saison avec 45, tandis que ses 89 points le classent au cinquième rang.

Sélectionné en sixième ronde par Val-d’Or lors du Repêchage 2018 de la LHJMQ, Doucet a disputé 204 matchs avec la franchise et a contribué à la mener à une participation à la Finale de la Coupe du Président en 2021.

Il a été échangé à Halifax le 21 décembre où, en 24 matchs avec les Mooseheads, le natif de Sherbrooke a marqué 18 buts.

En 228 matchs en carrière dans la LHJMQ, Doucet a 95 buts et 221 points.

All smiles from Alex Doucet as he signs his entry-level contract with the Detroit Red Wings #GoMooseGo #LGRW pic.twitter.com/eop2eql94G

— Halifax Mooseheads (@HFXMooseheads) March 1, 2023