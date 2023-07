84 joueurs de la LHJMQ nouvellement diplômés en 2022-2023

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière d’annoncer que 83 de ses étudiants-athlètes ont été en mesure de graduer de leur programme scolaire durant la saison 2022-2023.

De ce nombre, 40 joueurs ont reçu un diplôme de niveau high school, 22 autres ont reçu leur diplôme d’études secondaires (D.E.S.), tandis que 21 finissants ont été diplômés au niveau collégial (DEC).

En tant qu’étudiant-athlète de la LHJMQ, les joueurs doivent faire preuve de discipline et de persévérance afin de s’adapter aux exigences de leur sport et du circuit. Ces joueurs ont fait preuve de planification, d’organisation et de motivation pour connaître du succès au niveau académique, tout en pratiquant un sport de haut niveau.

Il est également important de souligner l’extraordinaire travail des conseillers pédagogiques des équipes, des tuteurs et des enseignants qui les ont soutenus et accompagnés dans leurs études. Ce sont tous ces efforts qui ont aidé les étudiants-athlètes de la LHJMQ à cheminer dans leurs études.

Voici la liste de tous les diplômés de la LHJMQ durant la saison 2022-2023 :

_

Titan d’Acadie-Bathurst

Harry Clements – high school

Joshua Fleming – high school

Blake Pilgrim-Edwards – high school

Noah Ryan – high school

Drakkar de Baie-Comeau

Alexis Bernier – D.E.S.

Julien Lanthier – D.E.S.

Justin Poirier – D.E.S.

Louis-Charles Plourde – D.E.S.

Charles-Antoine Dumont – DEC Sciences humaines

Armada de Blainville-Boisbriand

Charles-Edward Gravel – high school

Eliot L’Italien – D.E.S.

Eagles du Cap-Breton

Cam Squires – high school

Jude Campbell – high school

Luke Patterson – high school

Angelo Fullerton – high school

Cam Henderson – high school

Xavier Daigle – high school

Olivier Houde – high school

Tomas Lavoie – D.E.S.

Islanders de Charlottetown

Simon Hughes – high school

Luca Romeo – high school

Anton Topilnyckyj – high school

Sam Bowness – high school

Brett Arsenault – high school

Alexis Michaud – D.E.S.

Saguenéens de Chicoutimi

Mareck Beaudoin – D.E.S.

Jeremy Leroux – D.E.S.

Maxim Massé – D.E.S.

Zachary Gravel – DEC Sciences humaines

Thomas Desruisseaux – D.E.S.

Voltigeurs de Drummondville

Justin Côté – high school

Maveric Lamoureux – high school

Maxime Lafond – D.E.S.

Simon-Pier Brunet – D.E.S.

Marc-Olivier Beaudry – D.E.S.

Jérémy Lapointe – DEC Sciences humaines

Xavier Fortin – DEC Sciences humaines

Olympiques de Gatineau

Tristan Luneau – high school

Alexis Gendron – high school

Antonin Verreault – high school

Noah Warren – high school

Colin Ratt – high school

Samuel Savoie – high school

Francesco Lapenna – DEC Sciences humaines

Vincent Maisonneuve – DEC Tremplin DEC

Olivier Boutin – DEC Tremplin DEC

Mooseheads d’Halifax

Jack Martin – high school

Jordan Dumais – high school

Dylan MacKinnon – high school

Mathieu Cataford – high school

Jake Todd – high school

Liam Welsh – high school

Wildcats de Moncton

Adam Fortier-Gendron – D.E.S.

Preston Lounsbury – high school

Luke McPhee – high school

Remparts de Québec

Vincent Murray – D.E.S.

Océanic de Rimouski

Alexandre Blais – D.E.S.

Cédric Massé – D.E.S.

Lyam Jacques – D.E.S.

Luka Verreault – DEC Sciences Humaines

Xavier Filion – DEC sans mention

William Dumoulin – DEC sans mention

Luke Coughlin – high school

Cory MacGillivray – high school

Sea Dogs de Saint John

Vince Elie – high school

Sam Luca – high school (obtiendra son diplôme au terme de ses cours d’été)

Cole Burbidge – high school

Nicolas Bilodeau – high school

Cataractes de Shawinigan

Félix Lacerte – D.E.S.

Félix Plamondon – D.E.S.

Brett Yuzik – high school

Loris Rafanomezantsoa – DEC Sciences humaines

Phœnix de Sherbrooke

Kaylen Gauthier – DEC Sciences humaines

Anthony Munroe-Boucher – DEC Sciences humaines

Olivier Adam – DEC Sciences de la nature

Christophe Rondeau – DEC Sciences humaines (obtiendra son diplôme au terme de ses cours d’été)

Foreurs de Val-d’Or

Nathan Brisson – D.E.S.

Alexandre Guy – D.E.S.

Vincent Fredette – DEC Techniques de comptabilité et de gestion

Maverick Gauthier – DEC Sciences humaines

Tigres de Victoriaville

Thomas Belzile – DEC Sciences de la nature

William Veillette – DEC Sciences humaines

Maxime Pellerin – DEC Sciences humaines (obtiendra son diplôme au terme de son cours entrepris via le Cégep à distance)

Igor Mburanumwe – DEC Sciences humaines (obtiendra son diplôme au terme de son cours d’été)

_