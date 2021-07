74 joueurs de la LHJMQ obtiennent leur diplôme en 2020-2021

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière d’annoncer que 74 de ses étudiants-athlètes ont été en mesure de graduer de leur programme scolaire durant la saison 2020-2021. Parmi ces finissants, on retrouve 34 joueurs qui ont reçu un diplôme du high school, 26 joueurs qui ont reçu leur diplôme d’études secondaires (D.E.S.) et 14 diplômés au niveau collégial (DEC).

Comme l’ensemble des étudiants canadiens, l’année scolaire des joueurs de la LHJMQ a été perturbée par la crise de la COVID-19. Ces derniers ont dû s’adapter à l’apprentissage en ligne afin de poursuivre leurs études au secondaire, au high school, au cégep ou à l’université. Il leur a fallu beaucoup d’organisation, de motivation et de persévérance pour continuer à mettre les efforts nécessaires dans leurs études, tout en devant s’adapter à une saison de hockey bien particulière.

« Nous tenons à les féliciter pour la discipline et la persévérance dont ils ont fait preuve cette année », a mentionné Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs de la LHJMQ. « Il est également important de souligner l’extraordinaire travail des conseillers pédagogiques des équipes et des enseignants qui les ont soutenus et accompagnés dans leurs études. Ces efforts permettront à ces étudiants-athlètes de poursuivre leurs études, alors que certains passeront à un niveau supérieur. Il faut aussi souligner leur excellent taux de réussite qui est supérieur à celui des étudiants réguliers, eux qui n’ont pas les mêmes contraintes que les joueurs de la LHJMQ ».

Pour toute personne intéressée à faire un don à la Fondation de la LHJMQ pour aider les joueurs-étudiants dans la poursuite de leurs études, vous pouvez le faire en CLIQUANT ICI . Un reçu d’impôt vous sera envoyé pour tout montant de 20$ et plus.

Voici la liste de tous les diplômés de la LHJMQ durant la saison 2020-2021 :

Titan d’Acadie-Bathurst

Cole Huckins: High school diploma

Zach Biggar: High school diploma

Riley Kidney: High school diploma

Jacob Melanson: High school diploma

David Doucet: High school diploma

Frank Jenkins: High school diploma

Marc Andre Gaudet: High school diploma

Drakkar de Baie-Comeau

Nathaël Roy : DEC – Sciences de la nature

Mathys Poulin: D.E.S.

Olivier Ciarlo: D.E.S.

Anthony Lavoie: D.E.S.

Félix Gagnon: D.E.S.

Léo St-Michel: D.E.S.

Justin Sullivan: D.E.S.

Armada de Blainville-Boisbriand

Nathan Lavoie : DEC – Sciences de la nature

Thomas Lacombe: High school diploma

Eagles du Cap-Breton

François-James Buteau: D.E.S.

Connor Trenholm: High school diploma

Jacob Squires: High school diploma

Jack Campbell: High school diploma

Zach Welsh: High school diploma

David Cooper: High school diploma

Logan Camp: High school diploma

Islanders de Charlottetown

Patrick Guay: High school diploma

Saguenéens de Chicoutimi

Thomas Lachapelle: D.E.S.

Alexis Shank: DEC – Sciences humaines

Vincent Lévesque : DEC – Sciences humaines

Voltigeurs de Drummondville

Alexandre Lamarre: D.E.S.

Simon Gaul: D.E.S.

Maveric Lamoureux: D.E.S.

Justin Côté: D.E.S.

Olympiques de Gatineau

Tristan Luneau: D.E.S.

Antonin Verreault: D.E.S.

Noah Warren: D.E.S.

Manix Landry: High school diploma

Dominic Leblanc: High school diploma

Mooseheads d’Halifax

Cole Foston: High school diploma

Cameron Whynot: High school diploma

Keegan Hunt: High school diploma

Brady James: High school diploma

Alexandre Tessier: High school diploma

Robert Orr: High school diploma

Zachary L’Heureux: High school diploma

Wildcats de Moncton

Nicolas Pavan: High school diploma

Alexis Daniel: High school diploma

Dominic LeBlanc: High school diploma

Nicolas Sheehan: High school diploma

Vincent Filion: D.E.S.

Remparts de Québec

Nathan Gaucher : D.E.S.

Océanic de Rimouski

Jacob Mathieu: D.E.S.

Émile Lambert: D.E.S.

Alexandre Lefebvre: D.E.S.

Simon Maltais: High school diploma

Huskies de Rouyn-Noranda

Jared Cosman: High school diploma

Louis-Philippe Fontaine: D.E.S.

Sea Dogs de Saint John

Charles Savoie: High school diploma

Cameron MacDonald: High school diploma

Carter McCluskey: High school diploma

Cataractes de Shawinigan

Félix-Olivier Chouinard : DEC – Sciences de la nature (obtiendra son diplôme au terme de son cours entrepris via le Cégep à distance)

Isaac Ménard: D.E.S.

Angus Booth: D.E.S.

Phoenix de Sherbrooke

Julien Anctil : DEC – Sciences informatiques et mathématiques

Olivier Crête-Belzile : DEC – Sciences de la nature

Jean-Raphaël Roy : D.E.S.

Zachary Lessard: D.E.S.

Foreurs de Val-d’Or

Gabriel Villeneuve : DEC – Sciences humaines

Edouard Saint-Laurent : DEC – Sciences humaines

Justin Ducharme : DEC – Sciences humaines (obtiendra son diplôme suivant la réussite de son cours d’été)

Xavier Bernard : DEC – Sciences humaines (obtiendra son diplôme suivant la réussite de de ses deux cours d’été)

Tigres de Victoriaville

Pier-Olivier Roy : D.E.S.

Brooklyn Kalmikov: High school diploma

Alexis Arsenault: DEC – Sciences humaines

Conor Frenette : DEC – Sciences de la nature

Vincent Sévigny : DEC – Sciences de la nature