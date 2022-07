64 joueurs choisis au Repêchage international de la LCH 2022

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui les résultats du Repêchage international de la LCH 2022.

Le 31e repêchage annuel a vu 64 joueurs être sélectionnés, soit 40 attaquants, 18 défenseurs et six gardiens de but représentant 13 pays. La Tchéquie domine avec 23 joueurs.

En tout, 51 équipes de la LCH ont participé au repêchage, dont 19 de la Ligue de l’Ouest pour un total de 23 sélections, 18 de la Ligue de l’Ontario pour un total de 24 sélections et 14 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour un total de 17 sélections.

Au total, 13 équipes de la LCH ont repêché deux joueurs tandis que 38 clubs ont procédé à un seul choix. Charlottetown, Moncton, Moose Jaw, Niagara, North Bay, Prince Albert, Rouyn-Noranda, Victoriaville et Winnipeg ont fait l’impasse sur les deux choix, préférant retenir ceux du précédent Repêchage international.

Avec le tout premier choix au total, les Tigers de Medicine Hat de la Ligue de l’Ouest ont jeté leur dévolu sur le joueur de centre slovaque Adam Sykora, un athlète de 17 ans qui a inscrit 10 buts et sept aides pour 17 points en 46 matchs la saison dernière avec le HK Nitra de la D1 slovaque, avant d’ajouter trois points en six parties avec la Slovaquie au Championnat mondial de hockey de l’IIHF 2022. Sykora se classe 42e parmi les patineurs internationaux selon la Centrale de recrutement en vue du Repêchage de la LNH 2022.

Au deuxième rang au total, le Spirit de Saginaw dans la Ligue de l’Ontario a choisi le joueur de centre slovaque Martin Misiak, un athlète de 17 ans qui a amassé quatre buts et six aides pour 10 points en 46 matchs la saison dernière avec le HC Nove Zamky de la D1 slovaque, avant d’ajouter cinq points en autant de matchs pour aider la Slovaquie à terminer au premier rang de la Division 1 du Championnat du monde des moins de 18 ans de l’IIHF 2022. Misiak est admissible au Repêchage de la LNH en 2023.

Avec le troisième choix au total, les Eagles du Cap-Breton de la LHJMQ ont sélectionné le joueur de centre tchèque Jiri Kulich, un athlète de 18 ans qui a disputé 49 rencontres la saison dernière avec le HC Energie Karlovy Vary de la D1 tchèque, au cours desquelles il a inscrit neuf buts et cinq aides pour 14 points. Le talentueux attaquant a ensuite été capitaine de la Tchéquie au Championnat mondial des moins de 18 ans de l’IIHF 2022 où il a impressionné avec 11 points en six parties. Admissible au Repêchage de la LNH en 2022, Kulich se classe 13e parmi les patineurs internationaux selon la Centrale de recrutement.

Tous âgés de moins de 20 ans, les joueurs internationaux qui avaient déjà été réclamés au Repêchage international de la LCH, mais qui ont été libérés par une équipe de la LCH avant la date du couperet étaient admissibles à être de nouveau sélectionnés par n’importe quelle autre équipe de la LCH au Repêchage international de 2022.