40 joueurs sélectionnés pour le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022

La Ligue canadienne de hockey en association avec le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey a dévoilé aujourd’hui l’identité des 40 joueurs qui ont été invités à participer au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022.

Prévu le 23 mars au Memorial Auditorium de Kitchener, le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 mettra en vitrine les 40 meilleurs joueurs de la LCH admissibles au Repêchage 2022 de la LNH en provenance de la Ligue de l’Ouest, de la Ligue de l’Ontario et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Pas moins de 18 de ces joueurs proviennent de formations de la Ligue de l’Ontario, contre 15 de la Ligue de l’Ouest et sept de la LHJMQ. De plus, 23 clubs de la LCH sont représentés par au moins un joueur, notamment le Storm de Guelph (4), les Olympiques de Gatineau (3), les Blazers de Kamloops (3), les Thunderbirds de Seattle (3) et les Broncos de Swift Current (3), tandis que 11 clubs sont représentés par plus d’un joueur.

Attaquants

Maxim Barbashev, Wildcats de Moncton

Owen Beck, Steelheads de Mississauga

Luca Del Bel Belluz, Steelheads de Mississauga

Josh Filmon, Broncos de Swift Current

Jagger Firkus, Warriors de Moose Jaw

Nathan Gaucher, Remparts de Québec

Ruslan Gazizov, Knights de London

Conor Geekie, ICE de Winnipeg

David Goyette, Wolves de Sudbury

Jordan Gustafson, Thunderbirds de Seattle

Hunter Haight, Colts de Barrie

Jake Karabela, Storm de Guelph

Paul Ludwinski, Frontenacs de Kingston

Bryce McConnell-Barker, Greyhounds de Sault Ste. Marie

Fraser Minten, Blazers de Kamloops

Matthew Poitras, Storm de Guelph

Vinzenz Rohrer, 67’s d’Ottawa

Matyas Sapovaliv, Spirit de Saginaw

Matthew Savoie, ICE de Winnipeg

Reid Schaefer, Thunderbirds de Seattle

Matthew Seminoff, Blazers de Kamloops

Antonin Verreault, Olympiques de Gatineau

Shane Wright, Frontenacs de Kingston

Danny Zhilkin, Storm de Guelph

Défenseurs

Michael Buchinger, Storm de Guelph

Jorian Donovan, Bulldogs de Hamilton

Isaiah George, Knights de London

Kevin Korchinski, Thunderbirds de Seattle

Maveric Lamoureux, Voltigeurs de Drummondville

Mats Lindgren, Blazers de Kamloops

Tristan Luneau, Olympiques de Gatineau

Denton Mateychuk, Warriors de Moose Jaw

Pavel Mintyukov, Spirit de Saginaw

Ty Nelson, Battalion de North Bay

Owen Pickering, Broncos de Swift Current

Noah Warren, Olympiques de Gatineau

Gardiens de but

Mason Beaupit, Chiefs de Spokane

Tyler Brennan, Cougars de Prince George

Reid Dyck, Broncos de Swift Current

Ivan Zhigalov, Phœnix de Sherbrooke

Les 40 joueurs seront répartis au sein des formations d’Équipe Rouge et d’Équipe Blanc. La composition de ces formations ainsi que l’identité des personnels d’entraîneurs des deux équipes seront dévoilées dans les semaines à venir.

Avec une majorité de billets déjà vendus et en prévision de la possibilité d’accueillir une foule au maximum de la capacité de l’aréna, les partisans sont invités à acheter leurs billets dès aujourd’hui, soit en ligne sur kwtickets.ca, par téléphone au 1-800-265-8977 ou au 519-578-1570, ou aux billetteries du centre au 101 Queen St. N. à Kitchener (du lundi au vendredi de 10 h à 16 h, le samedi de 10 h à 14 h par téléphone seulement, pour organiser des achats en personne pendant ces heures, envoyez un courriel à boxoffice@centreinthesquare.com et le Kitchener Memorial Auditorium au 400, East Ave. à Kitchener (les jours de match de 16 h à 20 h ou appelez le 519-741-2699 pour organiser des achats en personne pendant les heures d’ouverture des autres jours de la semaine.

La plus récente présentation du Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota a eu lieu à Hamilton en janvier 2020, où l’Équipe Blanc a battu l’Équipe Rouge par la marque de 5-3. Tyson Foerster (Équipe Blanc/Colts de Barrie/Flyers de Philadelphia) et Jack Quinn (Équipe Rouge/67’s d’Ottawa/Sabres de Buffalo) ont été choisis joueurs du match. Au total, 37 des joueurs ayant participé au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2020 ont ensuite été sélectionnés au Repêchage de la LNH 2020, mettant notamment en vedette le premier choix au total des Rangers de New York, Alexis Lafrenière.

Depuis sa réintroduction sous l’appellation de Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH en 1996, la compétition a su compter sur la présence de 15 joueurs qui ont éventuellement été réclamés au tout premier rang du Repêchage de la LNH, dont Alexis Lafrenière (2020), Nico Hischier (2017), Connor McDavid (2015), Aaron Ekblad (2014), Nathan MacKinnon (2013), Ryan Nugent-Hopkins (2011), Taylor Hall (2010), John Tavares (2009), Steven Stamkos (2008), Patrick Kane (2007), Marc-André Fleury (2003), Rick Nash (2002), Vincent Lecavalier (1998), Joe Thornton (1997) et Chris Phillips (1996).

Pour de plus amples renseignements sur le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022, visitez le site meilleursespoirskubota.ca.