37 joueurs de la LHJMQ sur la liste finale de la Centrale de recrutement LNH

La Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey a dévoilé son classement final des meilleurs joueurs à surveiller en vue du Repêchage LNH de 2020 et la liste inclut un total de 37 joueurs ayant évolué dans la LHJMQ cette saison.

La séance de sélection, initialement prévue les 26 et 27 juin à Montréal, a été reportée en raison de l’incertitude actuelle entourant la pandémie du coronavirus. Les détails relatifs à l’endroit, la date et le format du Repêchage LNH 2020 n’ont pas encore été annoncés par la LNH.

Des 37 joueurs de la LHJMQ qui ont piqué la curiosité des experts en recrutement, on retrouve 32 patineurs et cinq gardiens de but dont les noms figurent sur les listes nord-américaines. Parmi ce contingent, six patineurs sont projetés comme étant des sélections potentielles de première ronde, incluant Alexis Lafrenière, le favori pour être réclamé avec le premier choix au total.

Parmi les joueurs de la LHJMQ figurant sur la liste se retrouvent 20 attaquants, 12 défenseurs et cinq gardiens, comme énoncé ci-haut. La liste comprend aussi 10 joueurs européens qui évoluent dans le circuit Courteau.

Ce sont 16 des 18 franchises de la LHJMQ qui possèdent au moins un joueur de listé. L’Armada de Blainville-Boisbriand, les Eagles du Cap-Breton et les Sea Dogs de Saint John sont les meneurs à ce chapitre avec quatre représentants chacun, alors que les Saguenéens de Chicoutimi, les Voltigeurs de Drummondville, les Remparts de Québec et les Cataractes de Shawinigan en ont respectivement trois.

_

Voici les patineurs de la LHJMQ sur la liste finale de la CSR de la LNH :

1 LAFRENIÈRE Alexis RIMOUSKI AG 10 MERCER Dawson CHICOUTIMI C 13 LAPIERRE Hendrix CHICOUTIMI C 16 BARRON Justin HALIFAX D 18 POIRIER Jérémie SAINT JOHN D 22 BOURQUE Mavrik SHAWINIGAN C – 32 CORMIER Lukas CHARLOTTETOWN D 48 PONOMAREV Vasiliy SHAWINIGAN C 55 FRANCIS Ryan CAP-BRETON AD – 69 DUFOUR William DRUMMONDVILLE AD 73 SOKOLOV Egor CAP-BRETON AG 74 NICKL Thimo DRUMMONDVILLE D 89 ROCHETTE Théo QUÉBEC C – 99 VILLENEUVE William SAINT JOHN D 100 ANSONS Raivis BAIE-COMEAU AD 101 PEETERS Senna HALIFAX AD 112 RASKA Adam RIMOUSKI AD 118 CREVIER Louis CHICOUTIMI D – 133 DEMCHENKO Valentin BAIE-COMEAU AD 134 CORMIER Cole QUÉBEC C 135 IVAN Ivan CAP-BRETON C – 164 GUAY Patrick SHERBROOKE C 172 LIKHACHEV Yaroslav BLAINVILLE-BOISBRIAND AG 173 PÉPIN Marc-Antoine SHAWINIGAN D 175 DESNOYERS Elliot MONCTON AG 177 BYKOV Maxim BLAINVILLE-BOISBRIAND AG 179 DESROCHES Charlie SAINT JOHN D 183 TOURIGNY Miguel BLAINVILLE-BOISBRIAND D – 198 SAVOIE Nicolas QUÉBEC D 202 DION Jacob DRUMMONVILLE D 207 BURNS Brady SAINT JOHN C 209 BIAKABUTUKA Jérémie VAL-D’OR D –

Voici les gardiens de la LHJMQ sur la liste finale de la CSR de la LNH :

3 HLAVAJ Samuel SHERBROOKE G 7 IACOBO Fabio VICTORIAVILLE G 12 GRIMARD William CAP-BRETON G 13 POIRIER Rémi GATINEAU G 16 OLIVIER Adam BLAINVILLE-BOISBRIAND G

_

Cliquez ici pour consulter les listes complètes de la LNH.