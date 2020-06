36 joueurs sélectionnés au Repêchage LHJMQ des joueurs américains 2020

LONGUEUIL, Que. – Après avoir vu 256 joueurs être repêchés lors de la Séance de sélection 2020 de la LHJMQ tenue sur internet vendredi et samedi dernier, 36 joueurs ont été sélectionnés plus tôt aujourd’hui lors du Repêchage LHJMQ des joueurs américains.

Les 18 franchises de la LHJMQ ont ainsi mis la main sur deux joueurs provenant des États-Unis. Ces joueurs sont tous issus des six états associés au bassin de recrutement de la Ligue, incluant ; le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island et le Vermont.

La saison dernière, onze joueurs en provenance du sud de la frontière ont évolué dans la LHJMQ. Parmi ceux-ci, on retrouvait les noms de Matt Gould (Saint John), Alex Gritz (Rouyn-Noranda), Zack Jones (Halifax), Gregory Kreutzer (Sherbrooke), Jack Tucker (Rouyn-Noranda) et Braeden Virtue (Gatineau).

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des joueurs américains sélectionnés en 2020.