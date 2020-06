28 ESPOIRS LHJMQ INVITÉS AU CAMP NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES MOINS DE 17 ANS DU CANADA

Hockey Canada a annoncé la formation de 113 joueurs qui sont invités à son camp national de développement virtuel des moins de 17 ans, qui aura lieu du 19 au 25 juillet, ainsi que l’identité des membres du personnel des entraîneurs qui seront derrière le banc des équipes nationales masculines de moins de 17 ans du Canada au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2020, présenté par TELUS, en novembre.

Douze gardiens de but, 37 défenseurs et 64 avants seront répartis au sein de six équipes pendant le camp virtuel d’une semaine, au cours duquel ces joueurs participeront à différentes séances axées sur leur développement au moyen de formations en ligne.

Derrière le banc, Kelly Buchberger (Langenburg, Sask./Tri-City, WHL) dirigera Équipe Canada Blancs, Stéphane Julien (Shawinigan, Qc/Sherbrooke, LHJMQ) pilotera Équipe Canada Noirs et Chris Lazary (Toronto/Saginaw, OHL) sera à la tête d’Équipe Canada Rouges.

Buchberger sera épaulé par les entraîneurs adjoints Maxime Desruisseaux (Victoriaville, Qc/Victoriaville, LHJMQ) et Chad Wiseman (Burlington, Ont./Guelph, OHL), Julien sera aidé de Josh Hepditch (Fredericton, N.-B./Moncton, LHJMQ) et de Ryan Kuwabara (Hamilton, Ont./Flint, OHL), et Lazary aura l’appui de Kris Mallette (Kelowna, C.-B./Kelowna, WHL) et de Brad Yetman (Mount Pearl, T.-N.-L./Rouyn-Noranda, LHJMQ).

« Le camp national de développement des moins de 17 ans permet d’initier ces athlètes au Programme d’excellence, et il s’agit d’une occasion idéale pour eux de se développer comme joueurs et d’apprendre ce qu’on attend des athlètes qui représentent le Canada », a déclaré Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales à Hockey Canada. « Nos trois équipes des moins de 17 ans sont très chanceuses de pouvoir compter sur ces neuf entraîneurs expérimentés, et nous savons que le personnel des entraîneurs et le personnel de soutien sauront saisir cette chance de veiller au développement des meilleurs jeunes joueurs au pays. »

Buchberger a passé deux saisons à la barre des Tri-City Americans dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL). Auparavant, il a été un entraîneur adjoint pour les Islanders de New York (2017-2018) et a occupé différents postes pour les Oilers d’Edmonton de 2008 à 2017, notamment celui d’entraîneur adjoint pendant six saisons (de 2008 à 2014). Comme joueur, Buchberger a gagné la coupe Stanley à deux reprises avec les Oilers, en 1987 et en 1990, et il a représenté le Canada trois fois au Championnat mondial de l’IIHF, où il a remporté l’or en 1994 et l’argent en 1996.

Julien a remporté le trophée Ron-Lapointe remis à l’Entraîneur de l’année de la LHJMQ cette saison, sa quatrième avec le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a été promu au rôle d’entraîneur-chef pendant la saison 2015-2016 après plus de trois saisons comme entraîneur adjoint pour le Phoenix (de 2012 à 2015). Julien était un entraîneur adjoint de l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada au Championnat mondial des M18 2017 de l’IIHF. Comme joueur, il a gagné la Coupe Spengler en 2000 et la Coupe Deutschland en 2008 avec Équipe Canada.

Lazary est devenu l’entraîneur-chef du Spirit de Saginaw dans la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) en novembre 2018 après plus de deux saisons (de 2016 à 2018) à titre d’entraîneur associé pour Saginaw et deux saisons (de 2014 à 2016) en tant qu’entraîneur adjoint pour le Sting de Sarnia (OHL). Avant sa carrière d’entraîneur dans la Ligue canadienne de hockey (LCH), il a passé deux saisons (de 2010 à 2012) comme entraîneur adjoint pour les Buzzers de St. Michael’s dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OJHL) et une saison (2012-2013) comme adjoint pour l’Université York.

Desruisseaux a été embauché comme entraîneur associé des Tigres de Victoriaville (LHJMQ) en mai 2020, ce qui marque son retour à Victoriaville après un premier passage de six saisons avec les Tigres comme entraîneur adjoint (de 2013 à 2019). Il s’agira de sa deuxième participation au programme des moins de 17 ans. Il était un entraîneur adjoint pour Équipe Canada Blancs au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2019.

Wiseman amorce sa troisième saison avec le Storm de Guelph (OHL), sa deuxième à titre d’entraîneur associé. Il a aidé l’équipe à remporter le championnat de l’OHL en 2019. Il a entamé sa carrière d’entraîneur comme entraîneur-chef des Riveters de New York dans la National Women’s Hockey League en 2015 et a gagné la coupe Isobel avec l’équipe (devenue les Metropolitan Riveters) en 2018.

Hepditch a passé les trois dernières saisons (de 2017 à 2020) en tant qu’entraîneur adjoint pour les Wildcats de Moncton (LHJMQ). Il a également dirigé les Ramblers d’Amherst (2014-2015) et les Aces du comté de St. Stephen (de 2015 à 2017) dans la Ligue de hockey des Maritimes (MHL), en plus d’être un entraîneur invité dans le cadre du camp national de développement des moins de 17 ans du Canada en 2019.

Kuwabara a récemment achevé sa première saison comme entraîneur associé avec les Firebirds de Flint (OHL) après deux saisons (de 2017 à 2019) comme adjoint pour le Spirit de Saginaw (OHL). En outre, il a occupé le poste d’entraîneur vidéo pour Équipe Canada Blancs au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2018 et a été un entraîneur invité au camp des M17 en 2019. Comme joueur, Kuwabara a représenté le Japon aux Jeux olympiques d’hiver de 1998 et lors de cinq éditions du Championnat mondial de l’IIHF.

Mallette a été nommé entraîneur-chef des Rockets de Kelowna (WHL) en mars 2020. Il s’était joint aux Rockets en tant qu’entraîneur adjoint en vue de la saison 2014-2015. Sa carrière d’entraîneur comprend aussi des passages avec les Vipers de Vernon (BCHL) et les North Okanagan Knights (KIJHL). Mallette a été sélectionné 62e au total par les Flyers de Philadelphie lors du repêchage 1997 de la LNH.

Yetman amorce sa deuxième saison comme entraîneur adjoint pour les Huskies de Rouyn-Noranda (LHJMQ) après deux saisons (de 2017 à 2019) comme entraîneur-chef de l’East Coast Blizzard dans la Ligue de hockey midget majeur de Terre-Neuve-et-Labrador (NLMMHL). Il fait un retour au sein du programme des moins de 17 ans après avoir été un entraîneur invité au camp des M17 en 2019. Comme joueur, il a représenté Équipe Atlantique au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2008.

Voici les membres du personnel de soutien qui travaillera auprès des trois équipes canadiennes au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2020, présenté par TELUS :

Les directeurs des activités Connor Cameron (Summerside, Î.-P.-É.) , Kirt Hill (Winnipeg, Man./Edmonton, WHL) et Nick Sinclair (Fenelon Falls, Ont.);

Les entraîneurs vidéo Noah Bucholtz (Peterborough, Ont./Peterborough, OHL), Elliott Mondou (Grand-Mère, Qc/Shawinigan, LHJMQ) et Landon Watson (Neilburg, Sask./Regina, WHL);

Les consultants des gardiens de but Paul Drew (Merlin, Ont./Charlottetown, LHJMQ) , Charles McTavish (Ottawa, Ont./Ottawa, OHL) et Dany Sabourin (Val-d’Or, Qc/Rouyn-Noranda, LHJMQ);

Les conseillers en performance mentale Kyle McDonald (Regina, Sask.), Ashwin Patel (Guelph, Ont./Guelph, OHL) et Connor Primeau (Cornwall, Ont.);

Les responsables de l’équipement Ramandeep Dhanjal (Saskatoon, Sask./Prince George, WHL), Clayton Johns (Shelburne, Ont./Barrie, OHL) et Andrew MacNeill (Charlottetown, Î.-P.-É./Charlottetown, LHJMQ) ;

Les thérapeutes en sport Andrew Oddy (Hudson, Qc/Drummondville, LHJMQ) , Andrew Sachkiw (Winnipeg, Man./North Bay, OHL) et Chris Trivieri (Welland, Ont./Niagara, OHL);

Les médecins d’équipe Dr Ben Cameron (Summerside, Î.-P.-É./Lethbridge, WHL), Dr R.J. MacKenzie (Albert Bridge, N.-É./Cap-Breton, LHJMQ) et Dre Wanda Millard (London, Ont./London, OHL).

L’édition 2020 du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans sera présentée par TELUS, le partenaire officiel en télécommunications de Hockey Canada et commanditaire en titre de la Coupe TELUS, le Championnat des clubs de M18 du Canada. Grâce à son programme de hockey communautaire phare, le Code, TELUS fournit des outils, des renseignements et des sources d’inspiration de valeur aux joueurs, aux familles, aux entraîneurs et aux partisans pour mettre fin à l’intimidation et favoriser les comportements positifs en ligne comme sur la glace.

Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada et le programme d’excellence, veuillez consulter le site HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook et Twitter.