192 anciens de la LHJMQ dans les programmes de hockey U Sports en 2022-2023

La Ligue de hockey junior majeur du Québec est fière d’annoncer que 192 anciens joueurs du circuit se retrouvent sur les alignements des programmes hockey U Sports pour la saison 2022-2023.

Une grande majorité de ces anciens de la LHJMQ ont reçu ou continuent de recevoir des bourses d’études du programme de la Fondation LHJMQ. La Ligue distribue plus de 1,2M$ annuellement à d’anciens joueurs qui poursuivent leur parcours éducatif dans les collèges et dans les universités, ce qui rencontre parfaitement la mission de l’organisation d’appuyer ses étudiants-athlètes.

Un grand total de 27 universités du Québec, des Maritimes, de l’Ontario et de l’Ouest canadien sont représentées, avec pas moins de 22 anciens de la LHJMQ qui évoluent pour les Universités de Moncton et de Concordia, alors que 21 joueurs portent les couleurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières et 17 enfilent le chandail de McGill.

Voici la liste des anciens qui compétitionnent dans le réseau U Sports cette saison :

Acadia University

Bailey Peach

Brendan Tomilson

Cole Rafuse

Liam Kidney

Morgan Nauss

Nicholas Deakin-Poot

Orlando Mainolfi

Peyton Hoyt

Brock University

Max-Antoine Melançon

Olivier Desroches

Zachary Taylor

Carleton University

Braeden Virtue

Cole McLaren

Kieran Craig

Mark Grametbauer

Collège militaire royal de Kingston / Royal Military College

Ryan Smith

Concordia University

Alexander Katerinakis

Charles Tremblay

Charles-Antoine Giguère

Christophe Farmer

Christopher Innis

Édouard Charron

Émile Hegarty-Aubin

Gabriel Proulx

Isiah Campbell

Jonathan Lemieux

Julien Anctil

Kyle Havlena

Marcus Tesink

Mathieu Bizier

Maxim Trépanier

Nathan Lavoie

Nicholas Girouard

Phélix Martineau

Samuel Desgrosseilliers

Sean Larochelle

Simon Dubois

Tyler Hylland

Dalhousie University

Brett Crossley

Campbell Pickard

Christian Huntley

Dillon Boucher

Evan Mackinnon

Jarett Baker

Liam Peyton

Logan Johnston

Matt Green

Philippe Casault

Reilly Pickard

Shaun Miller

Guelph University

Brendan Cregan

Tristan de Jong

Lakehead University

Ben Badalamenti

Cole Edwards

Colin Van Den Hurk

Olivier Pouliot

Noah Massie

Spencer Blackwell

Zach Fortin

McGill University

Alex Plamondon

Alexandre Gagnon

Alexis Shank

Brandon Frattaroli

Brandon Skubel

Fabio Iacobo

Félix-Antoine Tourigny

Jordan-Ty Fournier

Maxime Blanchard

Mathieu Gagnon

Mikisiw Awashish

Nathan Larose

Olivier Mathieu

Olivier Tremblay

Taylor Ford

William Poirier

William Rouleau

Nipissing University

Alexander De Gagné

Cole Stewart

Harrison Caines

Kyle Foreman

Jordan Spadafore

Joshua Anderson

Parker Bowman

Ontario Tech University

Evan White

Gabriel Bernier

James White

Jeremy Michaud

Queens University

Jean-Christoph Thivierge

William Sirman

Saint Francis Xavier University

Adam Holwell

Bailey Webster

Brendon Clavelle

Declan Smith

Ethan Crossman

Jacob Hudson

Jacob Stewart

Logan Chisholm

Patrick Kyte

Roddie Sandilands

Sean Stewart

Saint Mary’s University

Andrew Coxhead

Ben Boyd

Ben Higgins

Connor Olson

Dawson Theede

Jaxon Bellamy

Joel Bishop

Keith Getson

Matthew Welsh

Sam Dunn

Sam King

Walter Flower III

Saskatchewan University

Mark Rumsey

Toronto Metropolitan University

Aleks Dimovski

Kevin Gursoy

Trinity Western University

Kolby Johnson

Raphaël Audet

Université de Moncton

Alexis Arsenault

Alexandre Couture

Charles-Édouard Drouin

Denis Toner

Édouard St-Laurent

Étienne Montpetit

Félix-Anthony Ethier

Jacob Dion

Jérémie Jacob

Jérémy Michel

Justin Miron

Michaël Cyr

Nathaël Roy

Olivier Desjardins

Olivier-Luc Haché

Rémy Anglehart

Samuel Guilbault

Thomas Pelletier

Vincent Deslauriers

Vincent Lanoue

William Basque

Yann-Félix Lapointe

University of New Brunswick

Adam McCormick

Benjamin Corbeil

Christopher McQuaid

Jacob Gaucher

Ross MacDougall

Samuel Richard

Simon Pinard

Tanner Somers

Thomas Casey

Université d’Ottawa

Anthony Poulin

Charles-Antoine Roy

Christian Sbaraglia

David Hardie

David Lafrance

Jean-Philippe Tourigny

Jérôme Gravel

Keenan MacIsaac

Mathieu Desgagnés

Nicolas Ouellet

Tommy Bouchard

University of Prince Edward Island

Andrew Picco

Brodie MacArthur

Carson MacKinnon

Ian Smallwood

Jesse Sutton

Jordan Maher

Leon Denny

Logan Kelly-Murphy

Lucas Fitzpatrick

University of Toronto

Calvin Martin

Colin Paradis

Quinn Hanna

Ryan Barbosa

Université de Trois-Rivières

Alexis Gravel

Conor Frenette

David Noël

Félix Boivin

Félix Lafrance

Félix Lauzon

Jérémy Martin

Jordan Lepage

Justin Bergeron

Julien Tessier

Louis-Filip Côté

Ludovic Soucy

Mathieu Boucher

Michaël Pellerin

Olivier Garneau

Samuel L’Italien

Samuel Régis

Simon Lafrance

Vincent Milot-Ouellet

William Grimard

Zachary Lavigne

University of Waterloo

Andrew Cordssen-David

Western University

Jack Tucker

Wilfried-Laurier University

Caleb Rich

Luke Wilson

Matthew Dunsmoor

Sullivan Sparkes

Windsor University

Barrett Dachyshyn

Brady Pataki

Dakota Lund-Cornish

Hunter Holmes

Nolan Gardiner

Robbie Burt