19 de la LHJMQ invités aux camps des équipes M18 et M20 d’Hockey Canada

Hockey Canada a invité 88 joueurs à participer au camp de sélection de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada et au camp estival de l’équipe nationale junior du Canada, qui se tiendront en juillet au Markin MacPhail Centre du Parc olympique du Canada de WinSport à Calgary.

MOINS DE 18 ANS

Dans le cadre du camp de sélection de l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada, 44 joueurs seront en compétition pour avoir l’occasion de représenter le pays à la Coupe Hlinka-Gretzky 2022 à Red Deer, en Alberta.

Le camp de sélection, qui se déroulera du 20 au 23 juillet, comprendra diverses séances sur et hors glace. Après la sélection de la formation définitive le 24 juillet, Équipe Canada disputera deux matchs contre les Rouges et les Blancs du camp estival de l’équipe nationale junior du Canada.

Voici les joueurs de la LHJMQ qui prendront part au camp de sélection des M18 :

DÉFENSEURS:

COUGHLIN, Luke | Charlottetown, Î.-P.-É. // Océanic de Rimouski

| Charlottetown, Î.-P.-É. // Océanic de Rimouski MacKINNON, Dylan | Riverview, N.-B. // Mooseheads d’Halifax

| Riverview, N.-B. // Mooseheads d’Halifax MORIN, Étienne | Valleyfield, Qc // Wildcats de Moncton

| Valleyfield, Qc // Wildcats de Moncton TOURIGNY, Jordan | Victoriaville, Qc // Cataractes de Shawinigan

AVANTS:

CATAFORD, Mathieu | Saint-Constant, Qc // Mooseheads d’Halifax

| Saint-Constant, Qc // Mooseheads d’Halifax COLLARD, Vincent | Chicoutimi, Qc // Drakkar de Baie-Comeau

| Chicoutimi, Qc // Drakkar de Baie-Comeau GAUTHIER, Ethan | Drummondville, Qc // Phœnix de Sherbrooke

| Drummondville, Qc // Phœnix de Sherbrooke PEDDLE, Tyler | Antigonish, N.-É. // Voltigeurs de Drummondville

Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs de Hockey Canada, a mené le processus de sélection des joueurs avec le soutien de Tyler Dietrich (Vancouver, C.-B.), premier responsable des activités hockey, et de Byron Bonora (Brooks, Alb.), responsable des activités hockey et dépisteur en chef (M17).

Peter Anholt (Prince Albert, Sask./Lethbridge, WHL) et James Boyd (Mississauga, Ont./Ottawa, OHL) du groupe de gestion du Programme d’excellence, ainsi que le comité des directeurs généraux de la Ligue canadienne de hockey, formé de Pierre Cloutier (Rouyn-Noranda, Qc/Blainville-Boisbriand, LHJMQ), Kurt Hill (Winnipeg, Man./Edmonton, WHL), Jim Hulton (Wolfe Island, Ont./Charlottetown, LHJMQ), John Paddock (Oak River, Man./Regina, WHL), Barclay Parneta (Saskatoon, Sask./Vancouver, WHL), Cam Russell (Halifax, N.-É./Halifax, LHJMQ) et Steve Staios (Hamilton, Ont./Hamilton, OHL), ont également contribué au processus de sélection.

Parmi le personnel de l’équipe, on retrouve également l’entraîneur-chef de la formation Stéphane Julien (Shawinigan, Qc/Sherbrooke, LHJMQ), l’entraîneur vidéo Raphaël-Pier Richer (Gatineau, Qc/Gatineau, LHJMQ), le responsable de l’équipement Andrew MacNeill (Charlottetown, Î.-P.-É./Charlottetown, LHJMQ) et la thérapeute en sport Lucie Grandmont (Montréal, Qc/Sherbrooke, LHJMQ).

_

MOINS DE 20 ANS

44 joueurs sauteront aussi sur la glace à Calgary au camp estival de l’équipe nationale junior du Canada, qui se tiendra du 23 au 27 juillet.

La formation au camp comprend 26 joueurs sélectionnés au repêchage de la LNH, y compris neuf choix de première ronde : Nolan Allan (CHI), Zachary Bolduc (STL), Brandt Clarke (LAK), Corson Ceulemans (CBJ), Zach Dean (VGK), Wyatt Johnston (DAL), Zachary L’Heureux (NSH), Brennan Othmann (NYR) et Chase Stillman (NJD).

Voici les joueurs de la LHJMQ qui prendront part au camp de sélection des M20 :

DÉFENSEURS:

HINDS, Tyson | Gatineau, Qc // Phœnix de Sherbrooke

| Gatineau, Qc // Phœnix de Sherbrooke LUNEAU, Tristan | Victoriaville, Qc // Olympiques de Gatineau

| Victoriaville, Qc // Olympiques de Gatineau NAUSE, Evan | Riverview, N.-B. // Remparts de Québec

AVANTS:

BOLDUC, Zachary | Bécancour, Qc // Remparts de Québec

| Bécancour, Qc // Remparts de Québec DEAN, Zach | Mount Pearl, T.-N.-L. // Olympiques de Gatineau

| Mount Pearl, T.-N.-L. // Olympiques de Gatineau GAUCHER, Nathan | Richelieu, Qc // Remparts de Québec

| Richelieu, Qc // Remparts de Québec KIDNEY, Riley | Enfield, N.-É. // Titan d’Acadie-Bathurst

| Enfield, N.-É. // Titan d’Acadie-Bathurst L’HEUREUX, Zachary | Mercier, Qc // Mooseheads d’Halifax

| Mercier, Qc // Mooseheads d’Halifax NADEAU, Olivier | Lac-Etchemin, Qc // Cataractes de Shawinigan

| Lac-Etchemin, Qc // Cataractes de Shawinigan ROBIDAS, Justin | Sherbrooke, Qc // Foreurs de Val-d’Or

| Sherbrooke, Qc // Foreurs de Val-d’Or ROY, Joshua | St-Georges-de-Beauce, Qc // Phœnix de Sherbrooke

Le personnel au camp de développement de l’équipe nationale junior du Canada réunira six entraîneurs chevronnés de la Ligue canadienne de hockey (LCH), soit Shaun Clouston (Viking, Alb./Kamloops, WHL), Steve Hartley (Hawkesbury, Ont./Drummondville, LHJMQ), Jim Hulton (Kingston, Ont./Charlottetown, LHJMQ), Brent Kisio (Calgary, Alb./Lethbridge, WHL), Brad Lauer (Humboldt, Sask./Edmonton, WHL) et Ryan Oulahen (Newmarket, Ont./North Bay, OHL).

Hartley a été l’entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) lors des quatre dernières saisons (2019-2022) après deux campagnes (2017-2018) à titre d’entraîneur adjoint. Hartley a été un entraîneur lors du camp de développement de l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada l’an dernier.

Hulton vient de terminer sa sixième saison à titre d’entraîneur-chef et de directeur général des Islanders de Charlottetown de la LHJMQ. Il a guidé cette franchise à sa toute première série de championnat après 48 victoires en saison régulière, un record du club. Hulton a été un entraîneur adjoint de l’équipe nationale junior du Canada au Championnat mondial junior 2019 de l’IIHF. Il a gagné l’argent et l’or dans ce même rôle aux éditions 2004 et 2005 du Championnat mondial junior de l’IIHF, respectivement.

Hockey Canada a annoncé en mai que le Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF se déroulera à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et à Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 26 décembre 2022 au 5 janvier 2023.

_

(Source : Hockey Canada)