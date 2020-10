14 joueurs LHJMQ réclamés à la deuxième journée du Repêchage LNH 2020

Après un premier tour très palpitant du Repêchage de la LNH 2020 où cinq de ses joueurs ont été réclamés mardi soir, la LHJMQ a vu mercredi 15 joueurs actuels ou futurs franchir une autre étape importante dans leur parcours vers une carrière chez les professionnels.

Tout a démarré au 53e rang quand les Hurricanes de la Caroline ont sélectionné le centre Vasily Ponomarev des Cataractes de Shawinigan. Originaire de Zelenograd en Russie, le neuvième choix du Repêchage international de la LCH en 2019 a amassé 49 points en 57 rencontres la saison dernière, améliorant à la fois le rendement des Cataractes et sa propre valeur.

L’autre joueur de la LHJMQ à être réclamé au deuxième tour est le meilleur marqueur du circuit en 2019-2020. L’ailier des Eagles du Cap-Breton Egor Sokolov a été réclamé au 61e rang par les Sénateurs d’Ottawa à la suite d’une saison de 46 buts et 92 points. Réclamé à sa troisième année d’admissibilité, le patineur de 19 ans originaire d’Ekaterinbourg en Russie a conclu son passage dans le circuit avec une récolte de 191 points en 184 matchs de saison régulière.

Le troisième tour a démarré avec une série de défenseurs de la LHJMQ alors qu’au 68e rang, les Golden Knights de Vegas ont sélectionné Lukas Cormier. Le pilier des Islanders de Charlottetown, réclamé au quatrième rang du Repêchage de la LHJMQ en 2018, a fait tourner les têtes avec sa production frisant le point par match (36 points en 44 rencontres) en 2019-2020 malgré une absence considérable causée par une blessure. Il a aussi démontré son sens du hockey dans la grande progression de son jeu sans la rondelle.

Un autre défenseur d’un club des Maritimes a suivi au 72e rang alors que les Flames de Calgary ont repêché Jérémie Poirier des Sea Dogs de Saint John. Reconnu pour ses succès offensifs, l’athlète originaire de Salaberry-de-Valleyfield au Québec a terminé la dernière saison à égalité au deuxième rang chez les défenseurs de la LHJMQ avec 53 points et au premier rang avec 20 buts en 64 matchs. Hautement convoité avant le Repêchage, le huitième choix de la Séance de sélection 2018 de la LHJMQ devrait mener la charge au sein d’une solide formation des Sea Dogs cette saison.

D’autres défenseurs ont suivi au quatrième tour quand les Ducks d’Anaheim se sont prévalus du 104e rang pour réclamer Thimo Nickl des Voltigeurs de Drummondville. Le patineur originaire de Klagenfurt en Autriche a fait très bonne impression à sa première saison dans la LHJMQ, amassant 39 points en 58 rencontres, au troisième rang de tous les défenseurs de première année. Nickl, qui est actuellement en Europe, a été le 50e choix du premier tour du Repêchage international de la LCH en 2019.

La séquence des défenseurs a été interrompue au 107e rang par la sélection du gardien du Titan d’Acadie-Bathurst Jan Bednar par les Red Wings de Detroit. Bien qu’il n’ait pas encore disputé de match dans le circuit, le cerbère de 18 ans originaire de Karolvy Vary en République tchèque est attendu dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick cette saison. Avec un passage dans deux circuits tchèques et au sein du programme national des moins de 18 ans de son pays la saison dernière, il n’était pas considéré comme un joueur issu de la LHJMQ. Ainsi donc, il n’est pas inclus dans le total des 19 joueurs repêchés qui proviennent du circuit Courteau.

Jan Bednar has been selected in the fourth round, 107th overall by the @DetroitRedWings!

Jan Bednar a été sélectionné au quatrième tour, 107e au total par les Red Wings de Detroit! pic.twitter.com/7qCx4Xtctl

— Acadie-Bathurst Titan (@ABTitan) October 7, 2020