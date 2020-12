Plusieurs joueurs internationaux de la LHJMQ compétitionneront au Mondial Junior 2021

À la suite de l’annonce des quatre joueurs de la LHJMQ qui joueront pour Équipe Canada au Championnat mondial junior de l’IIHF 2021, treize autres athlètes représentant dix équipes de la ligue, au sein de cinq pays différents, se joindront à l’équipe hôtesse à Edmonton, Alberta d’ici la fin du mois.

L’équipe de la République tchèque sera en partie représentée par l’ailier de l’Océanic de Rimouski, Adam Raska, et du gardien de but du Titan d’Acadie-Bathurst, Jan Bednar. Pour Raska, lui qui a cumulé 21 points en 35 matchs avec Rimouski avant d’être sélectionné au septième tour du Repêchage LNH 2020 par les Sharks de San Jose, il s’agit d’un retour au sein d’une formation tchèque qui a terminé septième au tournoi de l’an dernier. Bednar, lui-même un choix de quatrième ronde des Red Wings de Detroit au dernier Repêchage LNH, a été prêté à une formation de la ligue Czech Extraliga en attendant de faire ses débuts avec le Titan.

C’est un trio de joueurs russes liés à la LHJMQ qui sautera sur la glace pour les vainqueurs de la dernière médaille d’argent. Le défenseur des Saguenéens Artemi Kniazev évolue présentement dans son pays natal, avec l’équipe d’Irbis Kazan dans la MHL, en attendant de pouvoir effectuer un retour à Chicoutimi. Le choix de deuxième tour des Sharks au Repêchage LNH de 2019 a connu une solide saison de 43 points en 51 matchs avec les Sags l’année dernière. Le joueur de centre Vasily Ponomarev, lui qui a amassé neuf points en autant de matchs pour les Cataractes de Shawinigan cette saison, enfilera quant à lui le chandail de la Russie après avoir été réclamé par les Hurricanes de la Caroline au 53e rang du dernier Repêchage LNH. L’espoir des Maple Leafs de Toronto et capitaine des Tigres, Mikhail Abramov, se dirige à Edmonton après un départ canon avec Victoriaville durant lequel il a amassé 14 points en neuf parties.

L’Autriche a écrit une page d’histoire remarquable en l’emportant sur l’équipe hôtesse du Bélarus dans le tournoi de la Division 1A de 2019 pour mériter sa place au Mondial Junior de 2021. Menant la charge offensivement pour les autrichiens, on retrouvait l’attaquant des Mooseheads de Halifax, Senna Peeters, lui qui a marqué plus d’un but par match dans le circuit U20 suédois cette saison, un an après avoir inscrit 23 filets durant sa saison recrue dans la LHJMQ. Se joignant à lui sera l’ailier Fabian Hochegger, lui-même prêté à l’équipe de Klagenfurt, sa ville natale, après avoir passé la saison 2019-2020 avec les Voltigeurs de Drummondville.

Un duo de joueurs qui sont toujours en attente afin d’effectuer leurs débuts dans la LHJMQ représentera un la formation de la Suisse qui a terminé cinquième au tournoi de l’an dernier. L’ailier des Mooseheads Attilio Biasca, le cinquième choix au total de la dernière Séance de sélection européenne de la LCH, a jusqu’ici amassé près d’un point par match avec Zug dans le circuit U20 suisse. Un de ses adversaires est l’attaquant Lorenzo Canonica, lui-même sélectionné 15 rangs plus loin que son compatriote en juin dernier, par les Cataractes de Shawinigan. Canonica se joint à l’équipe nationale après avoir amassé des statistiques similaires à Biasca, lui qui a jusqu’ici cumulé 19 points en 20 matchs avec Lugano. Entre les poteaux, la Suisse se tournera vers Noah Patenaude, le gardien de but des Sea Dogs de Saint John qui a maintenu une fiche de .500 en plus d’effectuer de nombreux arrêts spectaculaires depuis ses débuts dans la LHJMQ la saison dernière.

La Slovaquie a terminé le tournoi de l’an dernier en huitième place. Cherchant à améliorer le sort des slovaques est un joueur qui effectue un retour au sein de l’équipe nationale, le gardien de but Samuel Hlavaj. Il tentera de retrouver la touche magique qui lui avait permis de mener le Phoenix vers une première place au classement général grâce à une fiche de 33-3-2-0 et une moyenne de buts alloués de 2.25, un sommet dans la ligue. À ses côtés, on retrouve le centre Oleksii Myklukha, lui qui espère effectuer un retour avec Rouyn-Noranda prochainement à la suite d’une saison de huit points en 21 matchs avec les Huskies l’an dernier. Et finalement, la Slovaquie comptera sur Matej Kaslik, un espoir des Saguenéens de Chicoutimi qui évolue dans les ligues junior suédoises depuis quelques saisons.