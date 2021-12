1000 matchs plus tard, Yanick Jean regarde toujours vers l’avenir

Demandez à Yanick Jean des Saguenéens de Chicoutimi ce que cela signifie de se tenir derrière le banc en tant qu’entraîneur-chef pendant 1 000 matchs, un exploit qu’il a réalisé jeudi soir à domicile contre le Drakkar de Baie-Comeau, et sa réponse est, sans surprise, axée sur autrui plutôt que sur lui.

Au lieu de dire « wow, c’est un gros chiffre », Jean répond plutôt : « Je me concentre juste sur ce qui m’attend. Quand vous y travaillez tous les jours avec vos joueurs et votre personnel, vous n’avez pas beaucoup de temps pour revenir sur des choses comme ça. »

Jean et la LHJMQ sont maintenant liés depuis trois décennies. Après une carrière de quatre ans à la ligne bleue des Saguenéens qui lui a valu d’être sélectionné par les Capitals de Washington au cinquième tour du Repêchage LNH de 1994, il a amorcé un passage de sept ans chez les professionnels, dans les rangs mineurs et semi-pros.

En 2003, il était de retour dans le circuit Courteau – et plus précisément à Chicoutimi – à titre d’entraîneur adjoint du légendaire Richard Martel. Deux saisons plus tard, Jean accepte son premier poste comme entraîneur-chef, succédant à une autre sommité en Alain Vigneault, derrière le banc du feu Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard. C’était un début de bon augure, c’est le moins qu’on puisse dire.

« Alain est parti trois jours avant le camp d’entraînement (après avoir accepté un poste d’entraîneur dans la LAH) », se souvient Jean. « Je suis arrivé à Charlottetown la veille du camp. C’était une situation difficile, très difficile, mais j’ai beaucoup appris. »

Ce baptême de feu a mené à des arrêts à Victoriaville d’abord, où il a dirigé les Tigres à une présence en demi-finale de la ligue en 2010, puis à Chicoutimi en 2015. Il a de nouveau atteint les demi-finales en 2017 et a eu le plaisir de travailler avec des espoirs de haut niveau comme l’attaquant des Devils du New Jersey, Dawson Mercer, et Hendrix Lapierre, actuellement avec le Titan d’Acadie-Bathurst après avoir fait ses débuts dans la LNH avec les Capitals plus tôt cet automne.

Pour Jean, ce sont les souvenirs et les joueurs qu’il a rencontrés – et ceux qu’il n’a pas encore rencontrés – qui priment sur un exploit personnel.

« Je considère toujours le hockey comme étant un jeu », remarque l’homme de 46 ans originaire d’Alma. « Un jeu qui vous permet de venir à l’aréna et de vous amuser tous les jours avec les joueurs et les personnes avec qui vous travaillez. C’est un privilège de pouvoir faire quelque chose qu’on aime dans la vie. »

En ce qui a trait à ses modèles et influences, Jean est vraiment un entraîneur hybride. Après avoir été affilié à de grands noms comme Gaston Drapeau, sous qui Jean a remporté une Coupe du Président en 1994, Jos Canale, Réal Paiement et Martel, on comprend rapidement pourquoi il serait difficile de se concentrer sur un seul individu en termes de mentorat.

« J’ai essayé de garder le meilleur de chacun d’eux », admet Jean. « Même en tant qu’entraîneur adjoint ou entraîneur-chef, vous tentez de tirer le meilleur de tout le monde. Je cherche toujours auprès de mes assistants des choses qui, selon moi, peuvent être utiles à ma propre technique. C’est vraiment une affaire d’équipe. Il n’y a pas une seule personne que je considère comme la plus influente. C’est plus à propos de ce que j’ai pu prendre de chacun d’eux. »

Cette capacité à extraire le meilleur de tous ceux qui l’entourent lui a permis de mener une carrière d’entraîneur-chef dans la LHJMQ à quatre chiffres – 521 de ces 1 000 rencontres s’étant soldées par des victoires – en plus de lui permettre de rester bien en place.

« Quand on se lance dans ce métier, on ne s’attend pas à le faire pendant aussi longtemps », conclut-il. « Ce n’est qu’un chiffre jusqu’à ce qu’on regarde en arrière pour réaliser que c’est tout un exploit. D’une certaine manière, tout cela me donne envie de me concentrer sur le prochain match et de continuer à regarder vers l’avenir. »

Après tout, le match numéro 1 001 arrive déjà à grands pas.

*Voici une vidéo produite par les Saguenéens qui a été publiée en janvier dernier dans le cadre de la 500e victoire de Yanick Jean :