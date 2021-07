11 joueurs LHJMQ invités au Camp estival de développement de l’Équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada

Quarante-cinq des meilleurs joueurs de moins de 18 ans du pays ont reçu une invitation au camp estival de développement de l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada, qui se déroulera du 25 juillet au 4 août au Seven Chiefs Sportsplex de la Première Nation Tsuut’ina près de Calgary, en Alberta.

Au cours des 11 jours du camp, les joueurs seront séparés en deux formations, soit les Rouges et les Blancs, et participeront à des entraînements et à des matchs intraéquipes. Les 2 et 3 août, il y aura également des entraînements et des matchs intraéquipes combinés avec les joueurs de l’équipe nationale junior du Canada.

Le groupe de joueurs, qui comprend quatre gardiens de but, 15 défenseurs et 26 avants, misera également sur 11 joueurs issus de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voici les joueurs de la LHJMQ qui prendront part au camp de développement :

GARDIENS

Vincent Filion (Shawinigan, Qc / Wildcats de Moncton)

Charles-Edward Gravel (Lévis, Qc / Armada de Blainville-Boisbriand)

DÉFENSEURS

Jake Furlong (Upper Tantallon, N.-É. / Mooseheads d’Halifax)

Maveric Lamoureux (Hawkesbury, Ont. / Voltigeurs de Drummondville)

*Tristan Luneau (Victoriaville, Qc / Olympiques de Gatineau)

Pier-Olivier Roy (Adstock, Qc / Tigres de Victoriaville)

ATTAQUANTS

Justin Côté (Salaberry-de-Valleyfield, Qc / Voltigeurs de Drummondville)

Jordan Dumais (Île-Bizard, Qc / Mooseheads d’Halifax)

Antonin Verreault (Laval, Qc / Olympiques de Gatineau)

Markus Vidicek (Kirkland, Qc / Mooseheads d’Halifax)

Luke Woodworth (Bridgewater, N.-É. / Voltigeurs de Drummondville)

*Invité, mais ne peut participer au camp

Hockey Canada a également procédé à l’annonce de son personnel des entraîneurs et de son personnel de soutien qui travailleront ensemble tout au long du camp. Certains d’entre eux se sont déjà impliqués à divers échelons du Programme d’excellence, dont Steve Hartley (Hawkesbury, Ont. / Voltigeurs de Drummondville) et Stéphane Julien (Shawinigan, Qc / Phoenix de Sherbrooke) qui feront un retour à titre d’entraîneurs au camp des M18.

Le camp estival sert habituellement à évaluer et à sélectionner la formation canadienne qui prend part à la Coupe Hlinka-Gretzky. Toutefois, le Canada n’y participera pas cette année en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

(Source : Hockey Canada)