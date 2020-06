1 246 000 $ en bourses d’études pour l’année scolaire 2019-2020

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé aujourd’hui qu’elle a investi 1 246 000 $ en bourses d’études durant l’année scolaire 2019-2020. Ces engagements financiers touchent 220 anciens joueurs du circuit afin de les soutenir dans la poursuite de leurs études au niveau collégial, universitaire ou en formation professionnelle. Ce montant vient s’ajouter à celui déboursé par les équipes pour assurer les frais de scolarité des joueurs évoluant actuellement au sein de la LHJMQ. Les montants des bourses d’études ont connu une forte augmentation au cours des dernières années en raison de l’obligation pour tous les joueurs d’être inscrits dans un programme d’études ainsi que de leurs excellents taux de réussite.

Tableau des investissements de la LHJMQ au cours des années précédentes

« Le volet scolaire fait partie des priorités de la LHJMQ. Les joueurs reconnaissent que leur appartenance à la Ligue et à l’une de ses équipes est conditionnelle à la poursuite d’un programme d’études », a commenté le Commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. « La LHJMQ et ses clubs investissent des sommes importantes dans la poursuite des études de ses joueurs pendant leurs années juniors et comme le démontrent les sommes importantes énumérées précédemment, les anciens bénéficient également d’un généreux programme de bourses d’études qui peut maintenant atteindre la somme de 6 000 $ par année sur une période de 5 ans ».

Les bourses d’études versées par la LHJMQ permettent d’appuyer financièrement les joueurs durant leur cheminement scolaire à la suite de leurs années dans la LHJMQ.

Cette aide financière ainsi que le soutien de la LHJMQ et de ses clubs sont très appréciés des parents et des joueurs. « On ne parle pas assez de l’importance que la LHJMQ accorde à la scolarité de ses joueurs. Que ce soit durant mes années au cégep ou mes années à l’université que j’effectue présentement, la LHJMQ m’a constamment soutenu avec son programme de bourses d’études », a partagé Louis-Philip Guindon, ancien gardien de but des Voltigeurs de Drummondville et de l’Océanic de Rimouski, qui est également inscrit à l’Université McGill au programme de kinésiologie et gardien de but de l’équipe universitaire. « En plus du soutien financier, j’ai eu une immense aide au sein de l’organisation de Drummondville et de Rimouski pour organiser mon parcours scolaire afin que je puisse terminer convenablement le programme de Sciences de la nature. Sans la LHJMQ, l’organisation des Voltigeurs et de l’Océanic, je ne pense pas que les opportunités scolaires auraient été les mêmes. »

La LHJMQ est une école de vie qui mène vers de belles occasions comme en témoigne, Judes Vallée, ancien entraîneur du Phœnix de Sherbrooke et entraîneur-chef actuel des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. « Dans mon cheminement professionnel d’entraîneur, mes expériences m’ont donné un aperçu de premier plan sur l’importance du développement de la personne, d’un plan de vie-carrière et de l’importance des études post-secondaires. Quelle chance ont ces jeunes joueurs de pouvoir compter sur une aide financière qui les encourage à poursuivre leur formation dans leur domaine d’intérêt afin d’améliorer leur chance de connaître du succès dans un métier ou une profession de leur choix. Mes années au niveau universitaire m’ont fait apprécier combien cet appui financier vient faciliter la transition des joueurs de la LHJMQ au hockey universitaire, un niveau qui permet aux joueurs de continuer leur développement de hockeyeur en participant dans une ligue de haut calibre, tout en allant chercher un diplôme dans un domaine de leur choix. Je félicite la LHJMQ et ses équipes pour leur engagement envers leur programme de bourses d’études considérant que cet investissement initial produira un retour inestimable dans le cheminement de vie-carrière de leurs athlètes. »

Fin d’année scolaire perturbée et taux de réussite

Comme l’ensemble des étudiants canadiens, la fin d’année scolaire des joueurs de la LHJMQ a été perturbée par la crise de la COVID-19. De retour à leur résidence familiale, plusieurs ont dû s’adapter à l’apprentissage en ligne pour poursuivre leurs études au secondaire, High school, cégep ou à l’université. Il a fallu beaucoup d’organisation, de motivation et de persévérance pour continuer à mettre les efforts nécessaires dans leurs études tout en devant aussi faire le deuil de la saison de hockey 2019-2020.

« Nous tenons à les féliciter pour la discipline et la persévérance dont ils ont fait preuve pour terminer leur année scolaire », a mentionné Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs. « Il est également important de souligner l’extraordinaire travail des conseillers pédagogiques des équipes et des enseignants qui les ont soutenus et accompagnés dans leurs études. Ces efforts permettront à ces athlètes-étudiants de poursuivre leurs études, alors que certains passeront même à un niveau supérieur. Il faut aussi souligner leurs excellents taux de réussite qui sont supérieurs à ceux des étudiants réguliers qui n’ont pas les mêmes contraintes que les joueurs de la LHJMQ ».

Sur ces derniers mots, nous leur souhaitons un bel été et nous avons très hâte de les revoir en grande forme lors de la prochaine saison.

Faire un don à la Fondation LHJMQ

Pour toute personne intéressée à faire un don à la Fondation de la LHJMQ pour aider les joueurs-étudiants dans la poursuite de leurs études, vous pouvez le faire via le site suivant : https://www.canadahelps.org/en/charities/fondation-lhjmq-qmjhl-foundation/ Un reçu d’impôt vous sera envoyé pour un montant de 20$ et plus.